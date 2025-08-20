Un español muestra qué es lo que más le ha sorprendido de los supermercados italianos: «Vais a flipar igual que yo»

En una nueva entrega de 'Españoles en el mundo', o de 'Españoles visitando supermercados por el mundo', o de 'Españoles compartiendo por TikTok sus visitas a distintos supermercados repartidos por el mundo', esta vez es el turno de Antonio 'Anzoni' García, un joven trabajando en Italia. De su cuenta de TikTok, uno de sus vídeos más vistos es de eso, de las cosas que más le han sorprendido de los supermercados italianos, en realidad de un Lidl, adscrito en cualquier caso a la particularidad del país.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

Antonio va al grano: «Quiero enseñaros algunas cosas de los supermercados en Italia, al menos del Lidl, que me han sorprendido muchísimo. Vais a flipar igual que yo. Primero, la cantidad de bollería que tienen. Es una locura, y está buenísima. Eso sí, españoles, esto os va a decepcionar: aquí no tienen pan como tal, el pan que nosotros conocemos. Es más finito. Lo que sí hay es un montonazo de tipo Bimbo. Aquí lo podéis ver, todo esto son diferentes estilos, y todos están cortados al milímetro, mirad, cuadrados perfectos, parecen lonchas».

Primer día libre en Italia y me he ido directo al súper 🛒🇮🇹 Os enseño un par de cosas que me han sorprendido de aquí y los precios de algunos productos. Por cierto… ya lo conté en stories, pero encontré trabajo en un hotel y estaré aquí hasta finales de agosto, así que se viene contenido italiano 😏 ¿Queréis una segunda parte probando dulces típicos? 🍫 Déjamelo en comentarios 👇

Su sorpresa más grande, no obstante, se da al abordar la carne y el pollo: «400 gramos de pollo por 4,49 euros. Me parece una locura, es carísimo. Hasta la carne más barata está carísima también, comprarla es de privilegiados, prácticamente. Mirad, 4,69 euros por otros 400 gramos... Lo del jamón también es una locura», asegura.

«Lo que sí que tienen muy barato es la pasta y el queso. Hay un montonazo de tipos de ambas, sobre todo de pastas frías. Por ejemplo, mirad: un kilo de mozzarella por cinco euros». Antonio anuncia en el texto adjunto que permanecerá en Italia hasta finales de agosto. Su muestra es escasa, según él mismo recalca, y ha evidenciado predisposición para seguir surcando curiosidades y precios en otros vídeos.