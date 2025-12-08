Una española que vive en China, sin palabras con lo que suele ver en el Metro en ese país: «No sea cosa que se cansen»

China es seguramente el país del mundo que más interés despierta. Sus dimensiones y cantidades de población, su historia y tradición, su Gobierno y la forma de ser de la sociedad son fuente habitual de choques culturales tanto para turistas como para ... quienes deciden emigra allí, normalmente por cuestiones laborales.

Claudia Pérez es una de las muchas españolas que ha hecho las maletas y se ha instalado allí, en concreto en la zona de Shenzhen. La catalana de 37 años empezó dando clases de idiomas de forma online y acabó abriendo una academia con la que a día de hoy está triunfando. Además, es una popular creadora de contenido gracias al éxito de sus vídeos en su TikTok (@clauperezgi).

Allí ha contado infinidad de choques culturales, como lo que menos le gusta de ese país pero también cómo es ir a la peluquería allí o la cantidad de servicios, algunos alucinantes, que tiene en el bloque de edificios en el que vive. Ahora, acaba de subir una publicación con algo que solo ha visto en China y le fascina y la publicación está generando mucho interés y supera las 35.000 visualizaciones.

«En Perú le escuchan»

«Cosas que me encantan de vivir en China: parte cinco», empieza ella su publicación. Claudia aparece grabándose en lo que parece el interior de una estación ferroviaria y a continuación, y sin tener que explicar nada, muestra una práctica que allí debe ser habitual, ya que ella misma confirma que solo «ha visto en China».

En las imágenes se ve, en concreto, un andén con gente esperando. Uno de los viajeros está sentado en una silla plegable y a su lado, otro pasajero con el mismo artilugio pero doblado. «En el Metro con la sillita para descansar, no sea cosa que se cansen...», comenta ella. El señor tiene brazos y cabeza apoyada como si estuviera totalmente relajado.

El protagonista del vídeo, además, está tranquilamente masticando un chicle, pero con mucha fuerza, cosa que provoca que Claudia ironice, antes de acabar la grabación, con que «yo creo que en Perú le escuchan». «Qué buena idea...es que para qué estar de pie...», le ha contestado entre risas un seguidor de su TikTok, mientras que otro internauta le muestra con una foto que allí tienen «carro-silla».

Lo que Claudia deja claro en su breve y exitosa publicación es que le alucinan aspectos así de China. Otros detalles que le han merecido un post de los suyos de 'cosas que me encantan de vivir aquí' son su plato favorito de su restaurante favorito de la zona (unos noodles con gambas), unas 'piedras« que ponen en medio de las calles para cargar el móvil o el poderse hacer las uñas sin salir de su propio edificio.