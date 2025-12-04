Un experto en finanzas alerta a los padres de los riesgos de abrir una cuenta corriente para sus hijos: «Cuando sea mayor tendrá acceso a todo»

El ahorro tiene un valor fundamental ya que permite hacer frente a imprevistos, pero también afrontar inversiones como, por ejemplo, la compra de una vivienda.

Muchos expertos insisten en la necesidad de inculcar la educación financiera desde la infancia para, en la edad ... adulta, poder administrar correctamente tanto los ahorros como un salario, entre otros.

También muchos padres en el afán de proporcionar recursos a sus hijos desde que son pequeños les abren desde que son pequeños una cuenta en la que mes a mes les ponen dinero. Sin embargo, esto puede suponer un error en el futuro, tal y como alerta en su cuenta de Instagram el experto en finanzas Sergi Torrens.

El consejo de un experto en finanzas, sobre el peligro de abrir una cuenta corriente para los hijos

Asimismo, el experto señala en el vídeo que antes de tomar esta decisión hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. «La primera es que mientras vas poniendo dinero, si estás hablando de plazos de 15 o 20 años, pues poner dinero en una cuenta lo que hace es perder valor con el tiempo. Se acumula mucha inflación, por lo que hay que invertir ese dinero», destaca.

Muchos progenitores ponen la cuenta a nombre del menor y, mientras alcanza la mayoría de edad la gestionan ello. Según Torrens, también es importante tener en cuenta que «a los 18 años tendrá acceso a todo el dinero y no podremos restringirlo».

Por último, explica que hay que tener cuidado con los impuestos: «Cuando cumpla 18 vas a tener que hacer frente a los impuestos que puedan derivar de la de las acciones, bonos o fondos que haya».

Por estos tres motivos, Sergi Torrens aconseja a los padres que abran la cuenta a su propio nombre y no al del menor y «poner el dinero e invertirlo automáticamente todos los meses». «Cuando el niño o la niña necesite el dinero de mayor, lo sacas de la cuenta y se lo das», zanja.

A pesar de esta conclusión, algunos usuarios han insistido en que al dar los fondos cuando han crecido también implica el pago del impuesto de donaciones.