Una española de viaje por China, fascinada por cómo trata la gente de este país a los turistas: «Te incomoda un poco»

China ofrece sinfín de atracciones turísticas, desde la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida en Beijing, hasta los paisajes de Guilin o la modernidad de Shanghái, y por ese motivo suele ser un destino turístico que atrae a muchos. A la práctica, ... es un viaje que se imagina difícil y por eso quienes viajan allí se preparan para no sufrir contratiempos y conscientes de que encontrarán barreras lingüísticas y estrictos controles migratorios.

Además, es obvio que en una experiencia en un país tan diverso suele sacar a la palestra múltiples choques culturales. Ahora, una joven española lo está pudiendo descubrir en primera persona: ella es Sandra, que desde hace un mes está viajando sola por el gigantesco país y va contando sus aventuras en su perfil en TikTok (@sandracfndz).

Así, ha contado sus malas experiencias con comida, cómo regatea para comprar más barato o cómo es ir a un karaoke. Y ahora otra publicación suya, haciendo una reflexión sobre el turismo en China está consiguiendo un puñado de likes. «Te incomoda un poco», confiesa ella en el vídeo, que ya ha superado, de hecho, las 53.200 visualizaciones.

«Como si me muero mañana»

Sandra, que va caminando por la calle y tomando algo, explica que a China «no le hace falta absolutamente nada de turismo porque con los tantísimos millones de habitantes chinos que tiene su propio país, todo el turismo es nacional». «Yo les doy completamente igual, o sea, como si me muero mañana», incide la joven, que va más allá y asegura que «no nos necesitan».

«No saben hablar inglés», sigue la 'tiktoker', que da por hecho que el razonamiento de los chinos es que «tú vienes a mi país, tú te entiendes y te buscas la vida». Sandra confiesa que, por lo vivido en este mes, «te cuesta entenderte con absolutamente todo el mundo». Ella no tiene ni que hablar porque se va comunicando con los locales utilizando el traductor y enseñando el móvil. Igualmente, la respuesta del local es contestarle enseñando pantallas también.

Por todo ello, Sandra es muy crítica y asegura que «los tienen tan como burros de su propio país....». Ella añade que «no conocen más allá» y lamenta que le gustaría indagar más de China pero que no puede porque «nadie sabe inglés y no puedes mantener una conversación». «Es un poco raro», sigue con su reflexión la joven, antes de añadir que aunque ha encontrado algunos simpáticos «la gran mayoría son cerrados».

«No te hablan, solo te miran», remarca la 'tiktoker' que pone por ejemplo que en la transitada calle en la que se encuentra no hay ninguna persona occidental. Sí que puede enseñar cómo la miran sin parar. «Te sientes observado», reconoce Sandra, que puntualiza que no lo dice con tono crítico porque está en su país pero deja claro que hay «cosas que te incomodan un poco».

Antes de acabar, explica que ella intenta ser súper simpática con todos y que le piden fotos a menudo y se las hace sin problema e insiste en que para ella es una pena no poder tener conversaciones con los locales. Con todo, lanza una conclusión final de su reflexión: «a los chinos no les hacemos ninguna falta, somos como hormigas para ellos. Eso sí, el país es un espectáculo, o sea, tienes que verlo y vivirlo».

El comentario de Sandra ha dado para muchas opiniones. Una de las más apreciadas es la de un tal Cristian que resalta que «eso es lo bueno de no vivir del turismo, quien quiera que se adapte y quien no 'hasta luego'». Otros internautas coinciden en que «así tiene que ser. Vos vas a su país, vos tenés que saber su idioma».