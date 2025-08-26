Una española de viaje por China, alucinada por lo que puede hacer desde un tren: «Todos los sueños se hacen realidad»

China suele generar múltiples choques culturales a todo aquel que visita por múltiples factores. Sus costumbres, valores colectivos, historia y dimensiones y aglomeraciones son desconcertantes para quienes no están familiarizados con su día a día. Además no hay que olvidar el peso de la tecnología en su rutina, con un ecosistema digital con aplicaciones propias y con veto a redes y aplicaciones que están de moda en el resto del mundo.

Por su idiosincrasia es habitual ver a 'tiktokers' explicar sus experiencias allí. Ahora lo está haciendo Leyre Gómez, la joven riojana que se ha hecho popular por su perfil en TikTok (@stampbystamptravel) desde donde contaba su vida en Ghana y los viajes que organiza por África y Asia. La 'tiktoker' ha decidido emprender una vuelta al mundo y en su primera parada está precisamente China.

Desde allí ha contado maneras innovadoras de comprar, cómo ha degustado exquisita pasta por 2 euros y recientemente relató algo que también la fascinó: lo que podía hacer mientras viajaba en tren. El vídeo interesó mucho y en las primeras 24 horas en la red ya superaba las 140.000 visualizaciones. «Flipando con esto», asegura ella.

Un QR y un pedido

Leyre explica que «puedes pedir lo que quieras en cualquier parada» y ella lo ejemplifica con el supuesto de estar en un tren y que te apetezca un Kentucky Fried Chicken (KFC). «En China todos los sueños se hacen realidad porque viven en el 2700», asegura ella antes de enseñar cómo funciona este innovador sistema de pedidos.

La joven enseña que frente a su asiento tiene un QR y que al escanearlo consigue saber directamente «en qué tren estamos, el origen y el destino». A través de ese link que se le ha abierto puede seleccionar una parada donde le van a traer la comida que pida. Como se ve en la pantalla de su móvil puede elegir entre KFC, un McDonald's u otras cadenas nacionales.

Leyre opta por un café de KFC y deja claro que «también puedes pedir hamburguesas, noodles y otras cosas dependiendo del restaurante que hay en la estación que vas a elegir». Además, remarca que «es importante poner el coche en el que estás y el asiento para que te lo traigan directamente desde fuera», remarca ella. Un rato después se ve como una azafata le acerca su pedido.

«Estoy flipando con esto», insiste ella, que remarca lo que ha conseguido. La cuestión ha recibido múltiples comentarios y uno de los más populares es el de una tal Ruthi, que le espeta que «en España esto es imposible con la impuntualidad de Renfe» y que ironiza con que un pedido llegaría tres días antes que el pasajero. «Lamentablemente así es. En diez trenes que he cogido en China no se ha retrasado ni uno ni un solo minuto», contesta Leyre.

Hay más comentarios, como el de otro internauta que, también con humor, apunta que un sistema así «vendría bien para cuando se quede parado en medio de la nada». «Me quedo tiesa, qué maravilla», añade otra seguidora llamada Stella, en una opinión que parece que convence a muchos otros. Definitivamente, «China es otro mundo», sentencia otro 'tiktoker'.