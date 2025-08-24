Un argentino de viaje por el País Vasco, contundente tras pasar días aguantando el chirimiri: «Tengo amor-odio»

Román Socias es un argentino que se está ganando poco a poco un hueco en el corazón de todos los españoles, sean de donde sea. El joven lleva cuatro años viviendo ya en España y decidió hace ya dos años que en su tiempo libre iba a completar un curioso reto: visitar todas las provincias españolas. Así, periódicamente va subiendo a su TikTok (@romansocias) sus avances en esta misión.

«España no es solo Madrid y Barcelona, no es solo tortilla de patatas, paella, playa y calor», defiende él en su perfil. En la actualidad ha pisado ya 33 de las 52 regiones después de que este verano haya estado por el norte. En concreto, ha pasado por Cantabria y todo el País Vasco y ha descubierto múltiples secretos de su historia, cultura y gastronomía.

Sin embargo, ha aprendido mucho más y es que ha encontrado «la palabra que más odio: chirimiri», aunque confiesa que también le encanta y le produce sentimientos contradictorios. Sus explicaciones están gustando mucho, ya que la publicación, grabada desde una calle de la región de Guipúzcoa, supera las 78.000 visualizaciones.

«Y va calando...»

«En realidad tengo amor-odio porque la palabra está súper linda», confiesa él, que cuenta a sus seguidores que el chirimiri es una lluvia que cae en el norte de España aunque parezca que no está cayendo nada y solo es detectable porque todo está mojado. «Parece que no llueve entonces uno dice 'no uso paraguas' y va calando, va calando...», expone Romancito.

El joven aprovecha para recordar que precisamente por esta constancia se la conoce también como «cala bobos». «Salió el sol hace tres minutos, les juro, y ahora de repente está el chirimiri», ejemplifica él, poniendo énfasis en que la palabra es «muy bonita, muy simpática pero de simpático no tiene nada. Es molesto».

Román destaca que incluso con chirimiri hay un «solazo» y de hecho va con gafas de sol. «Parece que no llueve y te termina mojando entero», dice con una cierta falsa alegría. Para acabar, el argentino deja claro que «estoy enamorado del norte, es todo muy bonito pero no estoy acostumbrado a este tiempo» y reitera que cada tres minutos el clima .

«Esto cambia más de humor que yo», ironiza él, que acaba preguntando a los ciudadanos de esas zonas que «cómo hacen para sobrevivir con este chirimiri» y recuerda que es «una palabra que quiero, porque es graciosa, y odio, porque me moja, a la vez». La publicación se acerca a los 500 comentarios, en los que los conocedores de la causa le han dicho que «nos mojamos. No pasa nada que no escogemos».

Otro le ha dicho que «somos inmunes al chirimiri por aquí, ni lo percibimos». Además, varios internautas le han puntualizado sobre la forma correcta de decirlo. Los vascos le llaman «xiri miri», o alguien «chiribiri», un gallego le ha dicho que a ese tiempo «le llamamos orballo» y también le han explicado que en otras zonas a esa lluvia se la llama como chispear.