Un español de viaje por la India, sin palabras tras su experiencia en un autobús bus nocturno por el país: «Parece Port Aventura'

La India es uno de los países que más choques culturales genera. Se trata de una zona muy deseada entre muchos viajeros, puesto que su cultura, tradición y paisajes son muy llamativos pero también es cierto que el país está lleno de contrastes exóticos y desigualdades sociales. Por eso es frecuente que no es destino para todos los gustos.

En este sentido, sus medios de transportes suelen sorprender mucho, entre otros motivos, por lo llenos que van. El sistema de trenes nacionales son la red más importante para sus ciudadanos y es habitual ver imágenes de pasajeros que literalmente tienen medio cuerpo fuera porque no caben. También es muy corriente la red de autobuses porque son un medio muy accesible, barato y práctico.

Así, trenes y buses son muy usados entre viajeros mochileros que visitan el país. Precisamente, un joven español que se hace llamar Zape está contando estos días su último viaje por allí con unos amigos y ha probado trenes y buses. Su trayecto en un bus nocturno se ha viralizado y el vídeo subido en su TikTok (@zapeontour) supera en menos de 24 horas las 89.000 visualizaciones. Esta fue la aventura de viaje.

«No se puede descansar»

El billete le costó 7 euros, como explica él mientras pasa por el pasillo y deja entrever que tiene incluso camas. Ya despertándose al día siguiente avanza que el viaje fue un «palmazo histórico» y es que, como se ve en las imágenes, cuando subieron al bus se suponía que tenían una cama reservada pero no la encontraban porque, como expone, «la gente ya está dormida».

El bus cuenta, pues, con asientos y en la parte superior camas con cortinas para tener algo de intimidad y algunas tienen incluso ventiladores. Zape tiene dificultades para pasar por el pasillo y le acaban indicando cuál es su asiento y acaba confesando que el viaje fue un desastre «porque en la reserva nos ponía que teníamos cuatro camas y solo teníamos al final una y tres asientos».

Con parsimonia se tomaron esta sorpresa de viaje y él mismo recordaba que «no tenemos camas pero tenemos botellas de agua y algo para comer». El mochilero remarca que hay que tomarse todo con alegría y al cabo de un rato muestra que hay un hombre durmiendo en el suelo del pasillo, algo que le alucina porque el autobús «pega unos botes que parece Port Aventura».

Al final, Zape muestra cómo se despierta a las 7 de la mañana y parece que él y sus amigos se han turnado la cama, en la que no cabían estirados, a ratos. El joven insiste en que «solo con los botes del autobús es que no se puede descansar». Algunos seguidores han comentado su experiencia y han destacado que ven como una aventura loca este viajes.

Alguno además le ha insinuando que ya se sabe lo que se encontrará en un trayecto así o sea que no se puede quejar. Los interesados también pueden comparar el viaje con el que hizo días antes de diez horas con un tren nocturno y en la clase más baja por cuatro euros. El vídeo tampoco tiene pérdida.