Una española en Estados Unidos dice lo que muchos piensan con la situación de los jóvenes en nuestro país: «Que se castigue más al fumador que al okupa...»

«España, yo te prometo que te amo pero es que estás obligando a todos los jóvenes a que nos vayamos». Así de contundente empieza uno de sus últimos vídeos Mariona Falomi - conocida en la red social de TikTok como @marionsfalomi.

La joven creadora de contenido española, que reside en Estados Unidos desde hace un tiempo, hace un sorprendente comentario mezclando algunos de los últimos temas mas comentados en la sociedad española: la nueva ley antitabaco y el problema de acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes, que se ha convertido en el gran quebradero de cabeza para ellos.

«¿En qué momento se castiga más a una persona que fuma en la calle que a otra que ocupa tu casa?», se pregunta la influencer, que hace referencia a la nueva ley antitabaco a la que el Consejo de Ministros dio luz verde hace unos días y por la que, entre otras cosas, no se podrá fumar en terrazas de bares y restaurantes.

La nueva ley del tabaco en España, aprobada en septiembre de 2025, establece multas de hasta 600.000 euros por infracciones muy graves y hasta 600 euros para las leves, que incluyen fumar en terrazas, vaper en zonas prohibidas o incumplir señalizaciones. Los padres o tutores son responsables de pagar multas de hasta 600 euros si un menor de edad consume tabaco o vapeadores.

«Tener pareja o compartir gastos es la única manera de llegar a fin de mes»

«Los sueldos siguen estancados desde hace 20 años y el coste de la vida sigue subiendo; la gente para sobrevivir tiene que tener pareja o compartir gastos porque es la única manera de llegar a fin de mes», apunta la creadora de contenido en la grabación, que cuenta con muchos comentarios apoyando su discurso y metiéndose con el actual Ejecutivo.

En su comentario apunta que no hay empleos estables y que los autónomos están hasta arriba de pagar impuestos. Cabe destacar que la cuota mínima que se paga actualmente en España es de 230 euros, mientras que la máxima asciende a 542 euros. «Son los únicos que te mantienen el país en pie», dice la chica. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) estima que los autónomos representan entre el 15% y el 18% del Producto Interior Bruto (PIB) de España, generando una parte significativa de la riqueza del país.

«Todo son trabas para los emprendedores, mientras nos llenamos la boca con que al menos tenemos sanidad pública; eso sí, con listas de espera eternas, donde la gente ha optado por seguros privados para poder agilizar el proceso, por ejemplo de un cáncer. Y encima que médicos y enfermeros tengan un salario tan poco digno», sostiene la joven española residente en Estados Unidos, que acaba su vídeo indicando que «no puede ser que la cultura y su gente sea lo único que me haga feliz de mi país».