Un español que vive en Tailandia, muy claro sobre por qué prefiere residir en este país de Asia: «Creo que España es...»

En los últimos años, hemos visto como muchos jóvenes españoles han decidido abandonar nuestro país y comenzar una nueva aventura en Tailandia. Este lugar, situado en el sudeste de Asia, es único en el mundo. Destaca especialmente por sus playas paradisiacas de aguas ... cristalinas, su cultura y su peculiar gastronomía.

Algunos pisan suelo tailandés como turistas. Otros, en cambio, lo hacen para vivir una temporada allí. Este es el caso de David San Martín, un entrenador personal de Navarra que actualmente reside en este territorio.

Tras pasar un tiempo en Tailandia, David se ha llevado una grata sorpresa. El chico ha asegurado que no quiere volver a España y que prefiere quedarse en este país. A través de un vídeo de TikTok, el joven ha explicado los motivos.

Un español explica los tres motivos por los que prefiere vivir en Tailandia y no en España

El entrenador personal David San Martín ha afirmado en redes sociales que prefiere vivir en Tailandia y no en España. El joven ha detallado las principales razones que le han llevado a pensar de esta manera. «Os voy a dar tres motivos», ha dicho.

En primer lugar, David indica que en Tailandia hay «libertad». El español explica qué quiere decir con esto: «Yo no olvido todo lo que vivimos en 2020 y 2021 ─refiriéndose a la pandemia de coronavirus─. Eso se me va a quedar grabado para siempre».

David también considera que «el sol, el clima y la temperatura» son factores importantes. Aunque en España también podamos disfrutar de esto, él dice que concretamente en Navarra hace mucho frío y ha querido buscar el calor y la playa.

Por último, el entrenador personal menciona un aspecto que, a su juicio, es muy negativo. «Creo que España es un país de envidiosos. Cada vez que alguien intenta hacer algo lo sentencian. Iros a cualquier podcast de un emprendedor español y lo único que veréis es a otros españoles criticándolo. No nos apoyamos entre nosotros y así no vamos a ningún lado», declara.