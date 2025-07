Un español prueba la ración de comida del ejército de China y opina sobre su sabor: «Pensaba que iba a saber más a lata»

En cualquier ejército del mundo, la alimentación durante las misiones es un aspecto crucial que va mucho más allá del simple hecho de saciar el apetito. Los soldados deben contar con raciones diseñadas para ser funcionales, fáciles de transportar y capaces de aportar la energía necesaria en condiciones extremas, donde una cocina tradicional es imposible. En este contexto, las raciones militares suelen despertar la curiosidad del público y son muchos los que deciden animarse a probarlas. Uno de ellos es 'Aruncinante', un creador de contenido español que ha viajado hasta Hong Kong para probar la ración del ejército chino y compartir su opinión de forma directa y sin filtros.

«Hoy vamos a probar la ración de China», anuncia el creador de contenido mientras revela que se encuentra en el parque de Koulong, en Hong Kong. «Esto lleva una bolsa autocalentable y son unos fideos con salsa de carne», señala. Además, explica que la ración trae «una bandeja donde vamos a echar la comida, los cubiertos, que voy a echar de menos los palillos». «La bolsa protectora y esto viene cerrado pero creo que dentro viene la ración», añade.

Al abrir el paquete, confirma que «efectivamente, viene con estas dos bolsitas que son las que reaccionan cuando se le eche el agua». Para la correcta preparación, muestra una pequeña bolsa transparente que actúa como medidor: «Se echa justo el agua que necesitamos para que reaccione el producto». Una vez añadida el agua, cierra cuidadosamente la bolsa para activar la reacción y comenta: «Y lo dejamos calentar por aquí sobre unos 10 minutos».

Tras la espera, el creador de contenido abre la bolsa y vierte el contenido de los fideos, la salsa y «como un chóped o algo así».

El veredicto

«Pues sorprendentemente está muy rico, yo pensaba que iba a saber más a lata, bueno no es una lata es un sobre, pero pensaba que iba a saber más a conserva y no es el caso», confiesa. Asimismo, reconoce que el plato tiene un ligero toque picante, aunque no excesivo, y resalta que «se deja comer muy bien», lo que sin duda es una buena noticia para los soldados que dependen de estos alimentos durante sus misiones.

Tras los fideos, el influencer prueba el famoso «chóped», esa especie de fiambre envasado y, tras probarlo, añade con honestidad: «Sabe como a carne enlatada». Una descripción que no suena ni bien ni mal, simplemente realista, teniendo en cuenta las características de este tipo de alimentos procesados y diseñados para una larga conservación.

Finalmente, el creador de contenido señala que esta ración «no trae ni bebida, ni isotónica ni de ningún tipo», una puntualización interesante que revela la simplicidad y la funcionalidad de esta ración en concreto. Y cierra con un toque personal: «Y lo que tampoco trae es el chicle, pero ya lo pongo yo», en clara alusión a un clásico que muchos ejércitos suelen incluir en sus comidas y que es la parte predilecta del influencer.