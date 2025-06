Un español prueba la ración de comida del ejército de Estados Unidos y opina sobre su sabor: «El trozo de pizza...»

Cuando hace tres años abrió su perfil de TikTok seguramente que el conocido como Aruncinante no se imaginaba para nada el éxito y la especialización que su cuenta acabaría adquiriendo Y es que este madrileño aficionado a los viajes y a la gastronomía ha acabado focalizando sus vídeos allí en la cata de raciones militares de diferentes países.

La primera de sus publicaciones al respecto llegó justo de hace un año, cuando probó el desayuno militar del Ejército español y cosechó más de 7,5 millones de visualizaciones. Desde entonces ha continuado con sus 'unboxings' de comida militar con todo detalle. Así, muestra el envoltorio y la presentación, el menú en sí o la preparación y, evidentemente, acaba valorando calidad y sabor tras probarlos.

Su tono desenfadado ha colaborado a su continuado éxito y ahora Aruncinante acaba de publicar un nuevo contenido sobre eso. En concreto, ha catado una ración militar «que nunca habíamos visto» porque son las que han empezado a servir a los miembros del ejército de Estados Unidos y que son un tanto distintas. El vídeo superó solo en su primer día las 4,8 millones de visualizaciones.

«Formato mucho más pequeño»

El 'tiktoker' habla de nuevas porque, como comenta, «vienen en un formato mucho más pequeño y además en este menú lleva pizza». Aruncinante abre con los dientes el paquete de comida y dentro encuentra varios sobres, entre los que detecta primeramente «el trozo de pizza». También enumera, que el pack incluye una como la bolsa para calentarla, un medidor de agua para el café o un cartón protector.

La ración no acaba aquí y es que incluye mucha más comida: una barrita energética de coco y almendra, anacardos con jalapeños, una compota de fruta, una bebida de proteínas de chocolate, que considera «tremendo». «Vamos a ver si no nos defraudan», clama él, antes de seguir desvelando lo que incluye el sobre: una cuchara, un sobre con pimienta, una toallita, servilletas, azúcar, sal, leche en polvo, café... «y, cómo no, los chicles».

Aruncinante se pone a preparar el café con un hornillo plegable, calentando primero el agua gracias a una pastilla de combustible. También prepara con agua el batido de chocolate, que deja reposando, y la pizza, que también se calienta con agua. Hechas todas las elaboraciones, el 'tiktoker' 'gastro' arranca la degustación, primero con el chocolate, que destaca que «se ha quedado como muy espeso».

Los anacardos con jalapeños, asegura, están «mucho mejor» que los cacahuetes que cató en anteriores raciones, mientras que destaca la «pintaza» y el buen olor de la barrita energética. «Sin lugar a dudas es la mejor barrita energética que me he comido», asegura él, antes de ir a por la pizza. «Espero que un trozo de pizza metida en un paquete merezca la pena...», comenta él intentando no quemarse.

«Está calentita pero no tiene muy buena pinta...», considera él antes del primer mordisco. Tras probarla apunta que «para ser una pizza en conserva se puede comer». «Eso sí, se necesita empujar con agua», añade Aruncinante, que también destaca que su queso «es imposible que se funda, pero se deja comer».

Para acabar, degusta la compota, que considera que está rica y que es igual que las de las anteriores raciones, y prepara el café, que acaba apuntando que «es normal, pero al menos está caliente». Finalmente va a por el chicle, que tantas veces le gusta, y descubre que en esta ocasión es de canela, aunque no acaba desvelando qué tal le ha parecido.