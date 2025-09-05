Un español relata su experiencia en el barrio más peligroso de Tokio: «Pude acabar muy mal»

Para irse de viaje, no solo conviene preparar con tiempo la maleta y otras pertenencias, sino tomar precauciones e informarse bien del lugar de destino, más si cabe si este se encuentra en otro país. En este sentido, llevar una lista de sitios a visitar es altamente recomendable... pero también otros por los que no pasar, especialmente si uno no va acompañado.

Porque, de lo contrario, puede ocurrir lo que vivió David Pérez, un español que se fue solo a Japón, como destaca en la biografía de su cuenta de TikTok, donde ha colgado un vídeo contando su experiencia propia en aquel país asiático.

«Fui solo a Japón y acabé en el barrio rojo de Tokio, llamado Kabukicho, en Shinjuku. Una de las zonas más peligrosas de Japón, que dicen estar controladas por yakuzas», relata en el inicio del mismo.

Todo por un despiste. «En vez de reservar para el 11 de enero, reservé para el 11 de diciembre. Y ahora mismo me encuentro en medio de Japón con la mochila con todas las compras y sin rumbo», cuenta en un vídeo que mezcla cortes grabados en la calle con narración posterior.

Aunque, también, hay vídeos de este español en una cápsula, la solución que encontró. «Mi intención era repetir e ir de fiesta por Shibuya, pero me pedían 200 euros la noche, así que busqué lo más barato que había: una cápsula en un barrio llamado Kabukicho y ponía que había ambiente de fiesta».

«Está bien ver esta parte de los japoneses»

De camino a ella, fue cambiando su percepción sobre Japón y su gente. «Tiene muy mala pinta. Fue la primera vez que vi gente dormir en la calle. Hay hasta homeless [sin hogar] y yo no había visto a homeless hasta ahora. Mientras pasaba un paso de cebra me encontré cinco tíos con la misma chupa, algunos calvos y con tatuajes en el cuello. Dos chicas me ofrecieron bebida y masaje gratis, lo cual, visto el panorama, rechacé».

«Me intentaron estafar de esa manera y pude acabar muy mal», advirtió. Porque después se percató de que, efectivamente, la noche pudo terminar mucho peor. «Conseguí la cápsula para dormir y me puse a leer un artículo. Básicamente, te ofrecen pasar una hora con todo el alcohol que quieras por una suma insignificante. Pero, al final, tienes que terminar pagando 100 veces la cantidad prometida. Y si te niegas a pagar, la escena puede terminar con amenazas y violencia».

Eso sí, la cápsula tampoco era una experiencia inolvidable, ni mucho menos. «En la caja esa tampoco te creas que me notaba muy seguro. No era mi intención ir ahí, es un barrio totalmente distinto a lo que había visto hasta ese momento, más salvaje, digamos, pero está bien ver esta parte de los japoneses. No creo que sea un barrio muy peligroso como tal, pero a altas horas de la noche tienes que ir con bastante cuidado», señala, con la intención de que este vídeo llegue a otras personas y sepan que, en caso de visitar Japón, tomen precauciones en este barrio de Tokio.