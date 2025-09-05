Visita el único McDonald's del mundo en el que puedes comprar platos de otros países: «A veces hacen fantasías por el mundo»

McDonald's levanta pasiones y animadversión con la misma intensidad con la que tiene locales en todo el planeta. El valenciano Jorge González se ha convertido en una de las sensaciones en las redes sociales y es uno de los mayores influencers españoles en cuanto hamburguesas se refiere.

El creador de contenido, que un día dec idió cambiar la placa de inspector de la Policía Nacional por dedicarse a comer lo que más le gusta, visita en una de sus últimas publicaciones el único McDonald's del mundo en el que puedes comprar platos de otros países.

El conocido como Joe Burgerchallenge inicia su vídeo comentando que ha encontrado los cuarteles generales de la franquicia de restaurantes de comida rápida estadounidense en Chicago. «La Universidad de la hamburguesa», dice quien cumple en las plataformas digitales con retos de comida asombrosos.

«Platos de otros países combinados: tenemos la McRaclette directamente de Suiza, el Hot Honey Mcrispy desde Canadá, con toque picantito de pollo y tiene el mejor pan que he comido en un McDonald en la vida. A veces hacen fantasías por el mundo», indica el influencer.

@joeburgerchallenge En los GLOBAL HEADQUARTERS de McDonalds en Chicago conocidos como la HAMBURGER UNIVERSITY puedes pedir platos McDonalds de otros países del mundo 🌍 combinados. ♬ Money, coin, cash register, shop, accounting 1 - Rapid Fire

«Desde la India llega el Mcaloo Tiki burguer, con un falafel vegetal de garbanzos; e increíblemente lo que nos llega desde España es el Mc Pops, unos bollitos conocidos como los mochis españoles», cuenta Joe en el vídeo, que añade que vienen tres en el pedido.

Por último el influencer de las hamburguesas revela un McShake azul, que rinde homenaje «a los colores de las hamburguesas en España», ironiza antes de destacar lo que le ha costado todo: 32 dólares. «Me ha faltado el McFlurry de Chips Ahoy que viene desde Guatemala y está agotado», lamenta.