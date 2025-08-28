Un español en Japón señala qué es lo peor del país: «Como español me cuesta mucho entenderlo»

Japón es reconocido mundialmente por la limpieza de sus vías públicas, una característica que llama poderosamente la atención a muchos turistas extranjeros. Una pulcritud que no es fruto en ningún caso de la casualidad, sino el resultado de una cultura profundamente enraizada en el respeto por los espacios comunes y la responsabilidad individual.

En la mayoría de las ciudades japonesas resulta extraño encontrarse con papeleras en la calle, y pese a ello, estas permanecen en un estado impoluto. Se debe a que los ciudadanos japoneses almacenan la basura en su domicilio, la separan de manera estricta y la sacan en días específicos dependiendo del tipo de residuo. Además, muchas zonas del país siguen un sistema de recogida extremadamente organizado y restrictivo, donde, incluso, arrojar la basura en el contenedor equivocado puede acarrear sanciones.

Esta cuestión ha sido abordada en el último vídeo de un español que reside en Japón. A través de su cuenta de TikTok, Aaron Deache ha señalado lo que para él representa lo peor de la vida en ese país.

Lo peor de Japón para este español

Para él, la ausencia de papeleras en la vía pública supone un contratiempo importante. Acostumbrado a la disponibilidad constante de papeleras en las calles españolas, le resulta incómodo tener que cargar con su basura durante el día.

Un contraste cultural que pone de manifiesto cómo lo que para los japoneses es una conducta normal y respetuosa con el entorno puede percibirse como una molestia desde otras costumbres más flexibles con los residuos.

Porque el vídeo no refleja solo el malestar de un turista español en Japón, sino el choque cultural. «Tú estás por la calle todo el día haciendo turismo y tienes que llevar una bolsa en la mochila sí o sí porque no hay ni una sola basura», expresa, claramente disgustado con la situación.

Mientras en España, y en muchos otros países, se asume que el sistema de limpieza debe encargarse de los residuos generados en cualquier lugar y momento, en Japón la responsabilidad recae en el individuo. La ausencia de papeleras públicas es una política que trata de fomentar la disciplina social y la reducción de basura, al tiempo que invita a los ciudadanos y turistas a pensar dos veces antes de consumir productos en la vía pública, simplemente porque tendrán que cargar con los desechos.

«Por las mañanas, ahora son las 7:00 horas, deben bajar la basura aquí y pasan a por ella. Te tienes que guardar toda la mierda que tengas en la calle todo el día y bajarla por la mañana. Está bien, es su sistema. Lo único que, como español, me cuesta mucho ir andando por la calle», reconoce.