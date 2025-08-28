La ciudad de Japón que quiere limitar el uso recreativo del móvil a solo dos horas diarias

Toyoake, ciudad del centro de Japón, pedirá a todos los usuarios de teléfonos inteligentes limitar el tiempo de uso a dos horas diarias fuera del entorno laboral o escolar. La iniciativa se desarrollará mediante una ordenanza que, sin embargo, no prevé sanciones.

La propuesta a los residentes de la localidad japonesa tiene como objetivo «prevenir el uso excesivo de dispositivos que causen problemas de salud física y mental (...) incluidos problemas de sueño», dijo este viernes el alcalde de la localidad, Masafumi Koki.

El borrador de la ordenanza pide a los estudiantes de primaria evitar el uso de los celulares después de las 21 horas. A los de secundaria y mayores, les aconseja no utilizarlos después de las 22 horas.

Las reacciones a la iniciativa

La noticia provocó una reacción negativa en las redes sociales, donde muchas personas calificaron la medida como poco realista. «Entiendo su intención, pero el límite de dos horas es imposible», escribió un usuario en la red social X.

«En dos horas ni siquiera puedo leer un libro o ver una película», manifestó otro. También hubo quienes opinaron que el tiempo dedicado a utilizar los teléfonos es una decisión que corresponde a cada familia.

Las reacciones adversas a la propuesta obligaron al alcalde a aclarar que el límite de dos horas no es obligatorio y que el borrador de ordenanza «reconoce que los teléfonos inteligentes son útiles e indispensables en la vida diaria». Sin embargo, esta ordenanza será sometida a votación la semana próxima y, si se aprueba, entrará en vigor en octubre.

Otras propuestas previas

Ya en 2020, la región occidental de Kagawa emitió una ordenanza que pedía limitar el acceso de los menores a videojuegos a una hora diaria durante la semana y a 90 minutos durante vacaciones. Además, sugería que los niños de entre 12 y 15 años no utilizaran pantallas después de las 21 horas.

5 horas diarias de uso de pantallas en los jóvenes japoneses

Y es que los jóvenes japoneses pasan un promedio de cinco horas diarias en línea, según una encuesta publicada en marzo del año pasado por la Agencia Nacional de Niños y Familias.