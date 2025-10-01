Un español se atreve a montar el transporte público en Los Ángeles y cuenta su experiencia: «Se repite que aquí es peligroso...»

Un español se atreve a montar el transporte público en Los Ángeles y cuenta su experiencia

En Europa, la mayoría de las grandes ciudades cuentan con una eficiente red de transporte público que reduce la necesidad de apostar por el vehículo privado. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, la situación es muy distinta, y en muchas ciudades Estados Unidos el transporte público es escaso, ineficiente o incluso está rodeado de una fama poco recomendable.

Sobre este tema ha hablado recientemente el usuario de TikTok @carlosmomg, un joven español que se encuentra de viaje por Estados Unidos y que comparte en redes su día a día. En uno de sus vídeos ha querido comprobar de primera mano si la fama de peligroso que tiene el transporte público de Los Ángeles es real o exagerada.

El creador comienza explicando que se encuentra en la ciudad californiana y que su idea es probar el transporte, a pesar de que la mayoría de los residentes se mueven en vehículo propio. Según comenta, el transporte público de allí tiene fama de ser utilizado casi exclusivamente por personas de bajos recursos o por individuos con problemas de alcohol y drogas, lo que genera la percepción de inseguridad. Para ponerlo a prueba, decide empezar con una ruta en autobús desde Hollywood Boulevard hasta Beverly Hills.

El trayecto, explica, no es precisamente directo: necesita tomar cinco autobuses distintos para completar el recorrido. Aun así, asegura que la experiencia ha sido positiva. En su vídeo, recalca que son autobuses completamente normales, similares a los que se pueden encontrar en cualquier ciudad europea. Además, destaca que el precio le ha parecido muy económico para Estados Unidos: apenas 1,65 dólares por trayecto.

¿Cómo es el metro de Los Ángeles?

Tras la prueba del autobús, decide dar un paso más y probar el metro, considerado el transporte más problemático de la ciudad. Para ponerlo aún más a prueba, opta por hacerlo en la última hora de la tarde, el momento en que, en teoría, más incidentes podrían producirse.

@carlosmomg Como de peligroso es el transporte público en Los Ángeles?🚎⚠️ ♬ sonido original - carlosmomg

Sin embargo, la experiencia vuelve a sorprenderle. El viaje en metro resulta tranquilo, sin rastro de la peligrosidad que muchos asocian con este transporte. Por ello, concluye que, al menos en sus recorridos, el transporte público de Los Ángeles no es tan inseguro como se dice.