Una española que vive en Estados Unidos, tajante sobre si la calidad de vida en este país es mejor que en el nuestro: «No es ni parecida»

Una española dice lo que muchos piensan sobre las diferencias entre Estados Unidos y nuestro país: «La calidad de vida no es ni parecida»

«España es un país para vivir, pero no para trabajar». Así de contundente se muestra Paula Cruz, una española que comparte su experiencia como extranjera en Estados Unidos através de su perfil de Tik Tok, cuyo usuario es @itspaulacruz. No suele ser sencillo mudarse a un país extranjero, y en ocasiones no queda otro remedio.

Muchos son los jóvenes que últimamente, viendose con pocas posibilidades de un futuro con bienestar, deciden hacer las maletas para irse a miles de kilómetros de nuestras fronteras.

En uno de sus últimos vídeos apunta que a la gente que conoce de España en Estados Unidos, coincide en que desean volver a nuestro país, pero sin embargo ven que no es el momento aún. La creadora de contenido hace hincapié en sus vídeos sobre la gran cantidad de puestos laborales y oportunidades de crecimiento que ofrece el país norteamericano.

«Estados Unidos es un país para trabajar, pero no para vivir; la calidad de vida que tenemos en España la tienen muy pocos países», sostiene la creadora de contenido, que en el vídeo indica que es difícil comparar dos países que funcionan tan diferente, y que tienen «sus cosas positivas y negativas».

Mucha gente me pregunta, prefieres vivir en España o en EEUU? Es difícil comparar dos países que funcionan tan diferente, y como digo siempre ambos tienen sus cosas positivas y negativas. Si analizamos solamente la calidad de vida de ambos países en mi opinión, España tiene mucha mejor calidad de vida en general pero una desastrosa gestión política y económica y USA todo lo contrario, la calidad de vida no es excelente pero es un país rico y bien gestionado.

«Estados Unidos es un país rico en el que la economía funciona muy bien, hay muchísimo trabajo y se paga muy bien, pero la calidad de vida no es ni parecida a la que tenemos en España», repite Paula, que ve a nuestro país con una «desastrosa gestión política y económica».

Cabe destacar que según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), la economía española en este 2025 presenta una previsión de crecimiento del 2,6%, que supera el crecimiento de Estados Unidos, que crecerá un 1,8%.

Además la situación económica de España obtuvo algunos elogios de medios americanos como CNBC. En una publicación reciente destacan el mercado de valores local, tras ser uno de los de mejor rendimiento en Europa en el último año. Todo ello, afirma, gracias a «una economía en auge y empresas bien posicionadas».