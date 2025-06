Una enfermera es muy clara y advierte a todos los que quieren estudiar la carrera de Enfermería: «La situación que vivimos...»

Miles de alumnos españoles se han enfrentado este mes de junio a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) 2025. Se trata de un momento crucial para ellos, pues es lo que va a determinar su futuro profesional.

La mayoría ya conoce la calificación que ha obtenido en la Selectividad. Ahora tan solo queda un último paso: elegir la carrera que van a estudiar el próximo curso. Hay quienes escogen un grado en función de las salidas, del reconocimiento y de los sueldos. Y es que, aunque esto no sea determinante para seguir una dirección, es importante tenerlo en cuenta.

En cambio, hay personas que, desde bien pequeñas, tienen vocación por una profesión. Un buen ejemplo es la Enfermería. Y es que es complicado seguir esta dirección si no se tiene un amor especial hacia esta disciplina.

Aunque es un empleo de lo más gratificante, lo cierto es que también tiene su parte negativa. Así lo confirma Malena, una joven de 26 años que lleva cinco años trabajando de enfermera. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok explica qué es lo peor de este trabajo.

Una enfermera, muy clara sobre la situación que viven en la sanidad pública

«Hoy vengo a quejarme». Esto es lo primero que dice Malena en su vídeo hablando sobre la carrera de Enfermería y aquello que le habría gustado saber antes de estudiarla. Tras cinco años en el sector, asegura que una de las peores cosas, en su opinión, es la bolsa para acceder a un puesto en la sanidad pública. En concreto, habla sobre la Comunidad Valenciana.

La chica se ha mostrada muy clara sobre la profesión. «Es absolutamente precaria la situación que vivimos las enfermeras. No tenemos ningún poder de elección», dice tajante.

La profesional indica que no pueden escoger el sitio en el que van a trabajar ni tampoco el turno. «Además, tampoco puedes decir que no porque te penalizan seis meses. Medio año sin poder acceder a un puesto de trabajo en la sanidad pública», lamenta.

Para comprender mejor sus palabras, cuenta su experiencia personal. «Llevaba un montón de tiempo sin activarme en bolsa porque estaba en otros empleos. Finalmente, hoy lo he hecho y muy probablemente mañana reciba la llamada. Estoy histérica simplemente de pensar que no voy a poder elegir, que lo que me den es lo que tengo que escoger», indica.