Se graba reaccionando a las notas de la EBAU y rompe a llorar al enterarse de que no son las suyas: «Estoy atacada»

Reacciona a las notas de la EBAU y descubre que no son sus calificaciones: «Pero si yo no hago 'Matemáticas II'»

Con la llegada del mes de junio, miles de jóvenes que acaban de culminar el Bachillerato viven una de las etapas más decisivas de su vida académica, la temida Selectividad. Ese instante en el que las notas deciden su acceso a la universidad, para muchos, supone una alegría desbordante al alcanzar o incluso superar sus expectativas, pero para otros puede ser la confirmación amarga de que su carrera soñada se aleja por culpa de una mala puntuación.

En ese sentido, grabarse reaccionando a las notas de Selectividad se ha convertido en una auténtica tendencia en redes. Así, con la llegada de las primeras puntuaciones, son muchos los estudiantes que han querido compartir su genuina respuesta en aplicaciones como TikTok. Una de las más compartidas en las redes sociales es la de Nerea Landa, una joven que decidió en 2024 grabar su reacción ante las notas pero, debido a un curioso incidente, no las publicó el año pasado.

«Esta fue mi reacción a las notas de EBAU del año pasado (más bien a las de mi hermano)» arranca la joven en la descripción del vídeo. «Acabe tan nerviosa que ni grabe las de verdad pero al final muy bien, entre en mi carrera que es la que estoy haciendo», añade.

esta fue ✨mi reacción✨ a las notas de evau del año pasado (o a más bien a las de mi hermano) JAJA LOL acabe tan nerviosa que ni grabe las de verdad pero al final muy biiienn! entre en mi carrera que es la que estoy haciendo 💅🏻💅🏻

«Vamos a reaccionar a mis notas de EBAU, estoy atacada», confiesa. Y no es para menos, la tensión está en el aire, y tanto ella como su hermano, quien sostiene la tablet con los resultados, se preparan para uno de esos momentos de máxima tensión. «Vamos a ir diciendo lo que yo creo y lo que es», señala.

La primera asignatura fue 'Lengua Castellana y Literatura', una de las cinco que componen la titánica EBAU. Siempre pensando en que había aprobado con nota: «Un 7», augura, segura de sí misma. «8,75», le corrige su hermano, quien está a su lado leyendo las notas.

La siguiente materia fue 'Matemáticas II', una asignatura que, aunque no le dio tiempo, cree que tendrá un 8. Su cálculo emocional se tambalea cuando aparece el dato: «Un 9,5», le revela su hermano.

«Me han puesto las notas del físico»

Fue entonces cuando el ambiente se vuelve aún más tenso: una voz maternal irrumpe desde fuera de cámara. «Oye, espera, espera, corta un momento», manifiesta la progenitora. «¿Qué pasa?», responde un tanto desorientada la joven. «Corta que esas son sus notas», advierte su madre, con cierto aire de desconcierto. «Son mis notas», revela el hermano.

Y entonces Nerea, visiblemente nerviosa, comienza a llorar. Con la voz quebrada, señala: «me han puesto las notas del físico», en referencia a su hermano, que estudia Física.

«Pero si yo no hago 'Matemáticas II'», confiesa con una mezcla de nerviosismo y humor mientras solloza. Su hermano, acomodando la situación, responde con naturalidad: «Yo que sé Nerea, yo estaba nervioso». Un desliz comprensible, él pensó que eran sus notas y no se fijó en el nombre. Y Nerea, entre lágrimas y risas, lanza la frase definitiva para cerrar este instante viral: «Qué mal me caes», le dice a su hermano, con tono de falsa reprimenda, mientras termina de soltar el nudo emocional.