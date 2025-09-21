Un empresario español que trabaja en China explica cómo ven a las personas que piden limosna en este país: «Si estás en la calle...»

La vida es impredecible y, en ocasiones, nada fácil. Por más que una persona planifique su camino, existen factores que pueden desestabilizarlo todo. Y es que nadie tiene el poder de controlar los imprevistos que puedan surgir. Ejemplo de ello son la pérdida de un trabajo, el fallecimiento de un familiar o el diagnóstico de una enfermedad.

Estas situaciones llegan sin previo aviso y muchas veces acaban arrastrando a la personas. En este sentido, hay quienes se ven obligados a hacer lo que nunca imaginaron: pedir limosna. Sin embargo, ver esto por las calles de China no es posible. Así lo confirma Adrián Díaz, un empresario español que vive en el gigante asiático desde 2006. En una entrevista para COPE, el hombre explica por qué nunca podremos ver a un chino pidiendo dinero.

Un empresario español, muy claro sobre por qué la gente en China no pide dinero en la calle

Adrián Díaz asegura que en China a nadie se le ocurre pedir limosna. El empresario español explica el motivo: «Los chinos piensan que si tú estás en la calle es porque te lo mereces».

En este sentido, el experto indica que en el gigante asiático tiene una tasa de desempleo real negativa. «Faltan trabajadores. Nadie que tenga su cuerpo preparado para trabajar tiene sentido que no lo haga y, si es así, es porque se lo puede permitir y es un privilegiado», declara.

Díaz dice puede haber alguna persona, pero solo donde hay turistas porque ellos «sí dan dinero». No obstante, apunta: «En un barrio normal de una ciudad media china jamás vas a encontrar a alguien en la calle».

Eso sí, el empresario aclara que hay una excepción. «Solo verás a alguien con problemas médicos. Ahí sí hay solidaridad porque justamente, como la sanidad es de pago, uno sabe que no va a poder trabajar si tiene alguna condición médica», concluye.