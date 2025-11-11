Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este martes 11 de octubre

El doctor Aurelio Rojas avisa del alimento que pueden tomar los que sufren insomnio: «No te cuesta nada añadirlos a tu cena»

El cardiólogo propone la ingesta de esta fruta para ayudar a conciliar el sueño y dormir mejor de forma natural

Una neurofisióloga explica qué pasa cuando te despiertas antes de sonar la alarma: «Te felicito»

El doctor Aurelio Rojas avisa del alimento que pueden tomar los que sufren insomnio: «No te cuesta nada añadirlos a tu cena»
El doctor Aurelio Rojas avisa del alimento que pueden tomar los que sufren insomnio: «No te cuesta nada añadirlos a tu cena» Freepik/RR.SS
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dormir bien es esencial para la salud, tanto física como mental. Durante las horas de descanso, el cuerpo y el cerebro realizan procesos fundamentales, como la reparación celular, el fortalecer el sistema inmunológico y o ayudar a la memoria.

Tener las horas de sueño ... necesarias también contribuye a regular las hormonas del estrés y del estado de ánimo, potencia el rendimiento cognitivo y ayuda a mantener el equilibrio emocional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app