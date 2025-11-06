Una neurofisióloga explica qué pasa cuando te despiertas antes de sonar la alarma: «Te felicito»

Están cansados los expertos en advertimos que saboteamos nosotros mismos nuestro sueño sin casi darnos cuenta al dormir con el 'enemigo'. Ese scroll infinito del móvil que mantiene tu cabeza en 'modo fiesta' no le hace nada bien.

Y es que la luz azul ... de móviles y pantallas interfiere con la producción de melatonina, dificultando nuestro sueño. Es normal por tanto que nos cueste conciliar el sueño.

Las estadísticas no mienten. En España se duerme poco, mal y tarde. «Ese estímulo constante no es inocente: aumenta la excitación cognitiva justo cuando deberíamos empezar a relajarnos. Es como pisar el acelerador justo antes de apagar el motor», sostiene Andrea Paredes, residente en Neurofisiología Clínica, que ha viralizado varios vídeos en redes sociales hablando de nuestro descanso. Y es que lo de dormir bien no es cuestión de suerte, sino de hábitos.

Por qué te despiertas justo antes de que suene tu alarma

Establecer rutinas estables, acostarse y levantarse a la misma hora, así como respetar las señales de nuestro propio cuerpo, puede marcar una gran diferencia. Cuando el descanso se vuelve predecible, el cerebro aprende el patrón y se ajusta a él, favoreciendo un despertar más natural y menos abrupto. Así lo explica la citada divulgadora, quien detalla un fenómeno que muchos han experimentado sin saber su origen: «Levantarnos antes de que suene la alarma».

No es una coincidencia ni un acto de magia. Detalla la especialista que se trata de un fenómeno completamente fisiológico ligado al ritmo circadiano. «Te felicito, eso significa que llevas horarios regulares de sueño. Tu cerebro aprende ese patrón y predice exactamente cuándo levantarse», afirma Paredes.

La especialista detalla que este proceso comienza antes incluso de que la persona abra los ojos. «Antes de levantarte, tu cuerpo empieza a activarse solo. Aumenta el cortisol, aumenta la temperatura corporal», señala. Esta activación natural permite que el despertar sea más progresivo y menos brusco. «Es como despertarte con delicadeza. Por eso, aunque tu alarma suene, tu cuerpo ya estaba preparado», apunta en la grabación.

El ritmo circadiano y los relojes inteligentes

Los relojes inteligentes y pulseras de actividad han popularizado el interés por los ritmos del sueño. Hoy incorporan sensores que estiman las fases del descanso mediante el movimiento, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno.

Aunque no sustituyen a un estudio médico del sueño, los expertos coinciden en que pueden ayudar al usuario a tomar conciencia de sus hábitos. Estudios del Instituto Europeo del Sueño indican que quienes monitorizan su descanso tienden a acostarse antes y a respetar más los horarios regulares, algo que refuerza la capacidad del cerebro para autorregular el despertar.

Cinco rutinas efectivas para conciliar el sueño y dormir bien Mantén un horario de sueño constante: Acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso fines de semana, regula el reloj biológico y facilita que el cuerpo se prepare para dormir a una hora fija, mejorando la calidad del sueño.​

Crea una rutina relajante antes de dormir: Realiza actividades tranquilas como leer un libro, escuchar música suave, practicar meditación o respiración profunda. Evita pantallas al menos 30-60 minutos antes para no interferir con la producción de melatonina.​

Aplica técnicas de respiración y relajación muscular: La respiración profunda 4-7-8 (inhalar 4 s, mantener 7 s, exhalar 8 s) y la relajación muscular progresiva ayudan a reducir la ansiedad y la tensión muscular para facilitar el inicio del sueño.​

Prepara un ambiente adecuado para dormir: Mantén la habitación oscura, silenciosa y con una temperatura fresca (entre 15°C y 20°C). Usa cortinas opacas, tapones para los oídos o máquinas de ruido blanco si es necesario para favorecer la relajación.​

Realiza un baño o ducha tibia antes de acostarte: Un baño tibio ayuda a relajar los músculos y la mente. El uso de aceites esenciales como lavanda o manzanilla puede potenciar el efecto calmante y preparar el cuerpo para el descanso

«El cuerpo puede entrenarse», explica la experta, que ahonda en que «si acostumbras a dormirte y despertarte a la misma hora, incluso en fines de semana, tu reloj interno aprenderá a hacerlo solo».

En España, sin embargo, la realidad refleja un patrón de descanso irregular. Según la Sociedad Española del Sueño, más del 35% de los españoles duerme menos de siete horas y un 20% reconoce necesitar varias alarmas para levantarse. Las largas jornadas laborales, el uso de pantallas antes de dormir y los cambios horarios estacionales dificultan una buena higiene del sueño.