Suscribete a
ABC Premium

Una neurofisióloga explica qué pasa cuando te despiertas antes de sonar la alarma: «Te felicito»

Establecer rutinas estables, acostarse y levantarse a la misma hora, así como respetar las señales de nuestro propio cuerpo, puede marcar una gran diferencia

El secreto japonés para dormir menos y despertar con más energía: solo necesitas seguir estos sencillos pasos

Conrado Estol, neurólogo: «Dormir bien no solo empieza en la almohada, también empieza en la cocina»

Una neurofisióloga explica qué pasa cuando te despiertas antes de sonar la alarma: «Te felicito»
Una neurofisióloga explica qué pasa cuando te despiertas antes de sonar la alarma: «Te felicito»

I. Asenjo

Están cansados los expertos en advertimos que saboteamos nosotros mismos nuestro sueño sin casi darnos cuenta al dormir con el 'enemigo'. Ese scroll infinito del móvil que mantiene tu cabeza en 'modo fiesta' no le hace nada bien.

Y es que la luz azul ... de móviles y pantallas interfiere con la producción de melatonina, dificultando nuestro sueño. Es normal por tanto que nos cueste conciliar el sueño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app