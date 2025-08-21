David Sánchez, duro y contundente con Laporta por la vuelta del Barça al Camp Nou: «Yo doy por hecho que...»

No han sido pocas ni poco ambiciosas las proclamas de Joan Laporta y su círculo durante el verano con respecto al regreso de su FC Barcelona al Spotify Camp Nou. El Trofeo Joan Gamper acabó por jugarse en el estadio Johan Cruyff de la ciudad deportiva, y todo apunta a que el club no llegará tampoco a ese otro o nuevo objetivo del 14 de septiembre para el partido contra el Valencia, además, dada la injerencia de un tercer actor en la ecuación: la UEFA.

La confederación europea delimita una fecha específica para que los equipos participantes en sus competiciones anuncien el estadio en que jugarán como locales. Su normativa indica que se deberán disputar todos los partidos de la primera fase, al menos, en uno mismo. Dicha fecha, pues, data del 28 de agosto. El problema: el FC Barcelona no sabe siquiera si su Camp Nou llegará al 14 de septiembre, y aunque la junta culé y ayuntamiento reman en sintonía, según dicen, lo cierto es que el club aún no cuenta con los permisos necesarios para ninguna reapertura.

No, registrar un estadio en la Champions no implica inexorablemente registrarlo también en la Liga, pero se deduce que el Barcelona no quiere tener que jugar a dos bandas y preferiría, en el teatro de las utopías, ver a su Camp Nou de vuelta en la máxima competición continental.

En ningún caso, no obstante, se pretendería reabrir a aforo completo. Laporta habría dispuesto un plan de tres fases diferentes: una primera con un aforo de 30.000 personas; una segunda con uno de 45.000 —pensada, sobre todo, para esos primeros partidos de Champions—; y una tercera con uno de 60.000.

David Sánchez atiza a Laporta

Siguiendo esta línea, el periodista deportivo David Sánchez se pronunció en los micrófonos de Deportes COPE: «Es imposible ser optimista con la vuelta del FC Barcelona al Spotify Camp Nou, sobre todo después del recital de mentiras y de ridículos de esta Junta Directiva, poniendo fechas que después nunca se han cumplido. Yo doy por hecho que esta temporada se jugará en Montjuic, también la Champions, y que ya se volverá a pleno derecho y a pleno rendimiento la próxima temporada. Me parece imposible imaginar que en 15 días este Barcelona sea capaz de trasladarse al Camp Nou y hacer una temporada medianamente digna en el nuevo estadio», señala el periodista que sigue la actualidad del Barcelona.