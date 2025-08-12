Suscribete a
ABC Premium
sponsor

La Liga se va de España por dinero: ¿a favor o en contra?

El visto bueno de la RFEF a que el Villarreal-Barça se juegue en Miami ha desatado posiciones encontradas. Salvador Sostres aplaude la medida. José Miguélez la critica. ¿De qué parte está usted?

Lamine Yamal ante Cardona en el último Barça-Villarreal
Lamine Yamal ante Cardona en el último Barça-Villarreal AFP

José Miguélez y Salvador Sostres

Tebas y Laporta se saludan en una Asamblea de la Liga
Tebas y Laporta se saludan en una Asamblea de la Liga ABC

Salvador Sostres

Sin negocio no hay fútbol

«Cuanto antes el fútbol deje de ser 'nuestro' en el sentido de español, antes mejorará la audiencia y la emoción de la competición»

La creación de una Liga nacional tuvo sus detractores con el argumento de que el fútbol era un deporte de barrio y la Champions (entonces Copa de Europa) que inventaron e impulsaron Raimundo Saporta y don Santiago Bernabéu tuvo los mismos detractores y por los ... mismos motivos que hoy tiene la Superliga de Florentino Pérez. El progreso no se detiene nunca pero siempre hay un miedo cantonal ligado a la tradición y al terruño.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app