Un cocinero explica cuánto dinero se cobra al mes en España por trabajar en restaurantes: «Los sueldos son más bajos y las horas extras no se pagan»

La curiosidad por conocer los sueldos en España de las distintas profesiones es un fenómeno común en nuestra sociedad. Y es que saber cuánto se puede llegar a ganar en un empleo es una información de lo más valiosa, sobre todo en ... un contexto en el que las decisiones laborales y educativas están profundamente influenciadas por la estabilidad económica.

Este dato permite a las personas tener una idea más clara de cómo se encuentra el mercado, ser más conscientes de las desigualdades que existen entre los sectores y comprobar qué trabajos están realmente valorados en un país.

En esta ocasión, el cocinero Pedro Venteo, conocido en redes sociales como @elmonochef, ha revelado el dinero que se cobra al mes por trabajar en restaurantes.

El dinero que un cocinero cobra al mes en España por trabajar en restaurantes

Pedro Venteo es cocinero profesional desde hace más de 14 años. Se trata de un oficio muy sacrificado al que hay que dedicarse en cuerpo y alma. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, el profesional ha detallado cuánto dinero se puede ganar por trabajar en restaurantes en España.

En primer lugar, Venteo asegura que aquellos que empiezan de prácticas cobran «cero euros». «Por aquí hemos pasado todos y hemos echado más de 10 o 12 horas», lamenta.

Una vez se supera esa prueba, el chef indica que se pasa a ser ayudante de cocina. «Seguirás haciendo 10-12 horas al día, pero ahí te dan entre 600 y 1.000 euros», comenta.

La cosa mejora cuando ya se es cocinero. «Ganarás 1.200 euros o 1.500 euros», dice. La jornada es similar, pero subraya que «vas a tener mucha más responsabilidad».

El salario de los jefes de partida se incrementa. «Tu sueldo puede rondar cerca de los 1.700 euros». Eso sí, avisa de que «vas a dirigir una sección entera» y son «entre 11 y 12 horas diarias».

Por último, el profesional habla sobre aquellos que se convierten en segundo jefe de cocina o jefe de cocina. «Aquí los sueldos dependen del restaurante en el que estés y van desde los 2.000 euros hasta los 3.000 euros al mes. La responsabilidad es brutal y vas a hacer jornadas que duren más de 12 horas», declara.

Pedro detalla que la información está sacada del convenio de trabajadores. «Soy consciente de que hay ocasiones que esos sueldos son hasta más bajos, sin hablar de las horas extras, que no se pagan», aclara.