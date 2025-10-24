Una joven deja la ciudad para irse a vivir a un pueblo y explica qué es lo que más le ha costado del cambio: «Es una pena»

En los tiempos actuales ocurre a menudo que muchas personas que viven en grandes ciudades españolas, sobre todo por trabajo, se están hartando del ritmo diario y el aumento de los costes. Por eso, marcharse a vivir a algún pueblo está cada ... vez más al orden del día, ya que muchos allí ven que van a ganar en calidad de vida.

Así, la posibilidad de vivir más tranquilos, con menos estrés y contaminación, más contacto con la naturaleza y sin tener que asumir alquileres desorbitados son factores que están llamando mucho la atención. Además, cada vez es más posible, en determinados sectores, teletrabajar y hay quienes directamente quieren empezar de cero otra vida, también a nivel laboral.

Andrea es una joven española que decidió dar el paso y que se ha mudado a su pueblo de toda la vida, Villores, que está en una comarca montañosa al norte de Castellón. Desde su perfil de TikTok (@andyybuu_rural) cuenta su día a día trabajando, mejorando las instalaciones para sus caballos y gallinas y lo feliz que es allí. Sin embargo, su cambio de vida no fue tan fácil y a menudo cuenta detalles, como ahora, que ha respondido a varias preguntas que a menudo le hacen. La publicación supera las 51.000 visualizaciones.

«Tiempo para centrarnos en nosotros mismos»

«Dejé la ciudad para dejar de sobrevivir y empezar a vivir», desvela antes que nada Andrea, remarcando que la vida allí «para mí era una cárcel, era tener que trabajar para poder pagar un piso, para no llegar a fin de mes, para no poderme ir por ahí, para estar anhelando un fin de semana con ansias para poderme ir a respirar fuera de tantos edificios y tanta cosa». La joven insiste en que «tenía que huir y huir donde realmente era feliz y donde realmente empezaría a vivir 100%».

Por otro lado, sobre si fue difícil encontrar casa, confirma que «es lo que más me ha costado» y remarca que el acceso a la vivienda «es un gran problema en estos pueblos pequeños en que hay muchísimas casas vacías, que no dan oportunidad para alquilar». Por ello lamenta que dar con un alojamiento que se acople a las necesidades de cada uno «es muy complicado. Es una pena porque es otra manera de que el pueblo se muera».

Con todo, Andrea deja claro que encontrar casa no es «imposible» y que allí «todo el mundo te va a ayudar». Algo similar ocurre con el trabajo, ya que «hay oferta, pero no hay variedad». Eso sí, ella tiene un gran consejo y es que un pueblo «es el mejor lugar para empezar a emprender».

Por otro lado, la joven rural deja claro lo mejor de vivir en un pueblo, y es que «hay paz, hay tranquilidad, formas parte de algo» y además «todos son como si fueran de tu familia» porque te conoce todo el mundo. Para ella es importante que «tenemos bastante tiempo para centrarnos en nosotros mismos y en nuestros proyectos» y vivir «alejada de tantísimo estrés innecesario».

Andrea también habla de comodidades y deja claro que a pesar de vivir en un pueblo «tenemos todos los servicios, tenemos 5G, tenemos fibra...» y allí se puede teletrabajar sin ningún tipo de problema. Sí lamenta, sin embargo, que entre las peores cosas está el transporte ya que «sin un coche propio se te hace un poco complicada la vida». Además, confirma que «evidentemente tenemos muchísimos menos servicios que en la ciudad» y que no les falta nada de lo básico pero que «falta mejorar mucho en ese aspecto».

Finalmente, la 'tiktoker' asegura que su mayor consejo es que si uno quiere dejar la ciudad «os atreváis y seáis valientes, que luchéis por lo que queréis, que dejéis de sobrevivir y que empecéis a vivir». Además, «así poco a poco acabaremos con el cliché de todos los que somos de pueblo somos unos catetos», sentencia Andrea.