La comunidad autónoma de España con más absentismo laboral en 2025: no es Madrid ni Barcelona

La alta tasa de absentismo laboral es una de las principales preocupaciones en España. El estudio elaborado por la Fundación Civismo estima que 1,5 millones de personas no acude cada día a su puesto de trabajo. De ellas, aproximadamente 1, ... 2 millones corresponden a procesos de incapacidad temporal (IT) vinculados a enfermedad común o accidente.

La organización avisa de que se trata de un «fenómeno masivo con un fuerte impacto económico y social». «El resultado es la pérdida de un 7% de las horas pactadas en el mercado, sintuándose en cifras sin precedentes», añade.

Fundación Civismo asegura que el absentismo no se limita únicamente a los balances internos de las compañías, sino que «afecta de forma directa a la productividad nacional, a la competitividad frente a otros países europeos y al equilibrio presupuestario del sistema público». «El coste total representa un porcentaje significativo del producto interior bruto, en niveles similares o incluso superiores al gasto que España dedica a áreas estratégicas como la formación universitaria o la inversión en investigación y desarrollo», sostiene.

Diferencias entre actividades: las de postales y de correos tienen la tasa más alta de absentismo laboral

El 'Informe absentismo laboral', correspondiente al segundo trimestre de 2025 y realizado por Randstad Research, indica que las actividades postales y de correos tienen los niveles más altos de absentismo (12,1%). Le siguen las de servicios a edificios y actividades de jardinería (11,5%) y las de asistencia en establecimientos residenciales (10,7%).

Dentro del 'top 10' con menor absentismo, destacan los sectores de actividades relacionadas con el empleo (3,0%) y de programación y consultoría (3,6%). Le siguen las actividades jurídicas y de contabilidad (3,7%) y edición (3,8%).

Cabe añadir que en este ranking se incluyen tanto las ausencias al puesto de trabajo debidas a la existencia de una baja médica, es decir, las llamadas situaciones de incapacidad temporal (IT), como el resto.

La comunidad autónoma de España con más absentismo laboral

El absentismo laboral tampoco se da por igual en toda España y hay claras diferencias entre unas comunidades autónomas y otras.

Regiones con mayor tasa de absentismo Cantabria (9,2%)

Canarias (8,8%)

País Vasco (8,6%)

Galicia (8,4%)

Asturias (8,1%)

En el segundo trimestre de 2025, el el estudio señala que Cantabria, Canarias y País Vasco son las regiones con mayor nivel de absentismo en su medición general. Los menores niveles de se se localizan en Baleares, La Rioja y Madrid.

Fundación Civismo confirma que el absentismo laboral en España constituye un «lastre estructural para la competitividad y las fianzas pública». «Si no se actúa, el país seguirá soportando un coste macroeconómico superior al de la mayoría de sus socios europeos, reduciendo su margen fiscal y acentuando su brecha de productividad», sentencia.