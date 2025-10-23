Suscribete a
La comunidad autónoma de España con más absentismo laboral en 2025: no es Madrid ni Barcelona

El 'Informe absentismo laboral', correspondiente al segundo trimestre de 2025 y realizado por Randstad Research, indica que hay una región de nuestro país con los niveles más altos de ausencias al trabajo

Un millón y medio de personas no acude cada día a su puesto de trabajo

La factura de las bajas se dispara un 12% por la cronificación de las de larga duración

Inés Romero

La alta tasa de absentismo laboral es una de las principales preocupaciones en España. El estudio elaborado por la Fundación Civismo estima que 1,5 millones de personas no acude cada día a su puesto de trabajo. De ellas, aproximadamente 1, ... 2 millones corresponden a procesos de incapacidad temporal (IT) vinculados a enfermedad común o accidente.

