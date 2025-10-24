Suscribete a
ABC Premium

Una profesora advierte a todos los que quieren estudiar Magisterio porque piensan que es una carrera fácil: «Estás equivocado»

Carol, maestra y opositora, es muy clara y asegura que este grado universitario no es tan sencillo como algunas personas creen

La carrera de Magisterio tendrá una prueba de acceso propia, como una segunda Selectividad

Esta es la carrera universitaria con mejor sueldo y más salidas en España

Una profesora advierte a todos los que quieren estudiar Magisterio porque piensan que es una carrera fácil: «Estás equivocado»
Una profesora advierte a todos los que quieren estudiar Magisterio porque piensan que es una carrera fácil: «Estás equivocado» TikTok
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Uno de los momentos más importantes para cualquier alumno que haya hecho la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) es elegir la carrera que va a estudiar el próximo curso. Hay personas que prefieren formarse en algo que les vaya a permitir ... tener un futuro estable, tanto en el ámbito económico como en el personal. Otras, en cambio, sienten una conexión especial desde pequeños con una profesión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app