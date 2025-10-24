Una profesora advierte a todos los que quieren estudiar Magisterio porque piensan que es una carrera fácil: «Estás equivocado»

Uno de los momentos más importantes para cualquier alumno que haya hecho la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) es elegir la carrera que va a estudiar el próximo curso. Hay personas que prefieren formarse en algo que les vaya a permitir ... tener un futuro estable, tanto en el ámbito económico como en el personal. Otras, en cambio, sienten una conexión especial desde pequeños con una profesión.

Además, hay jóvenes que, justo cuando llega ese momento, todavía tienen dudas sobre el grado universitario en el que matricularse. Por ello, al no tener una clara vocación, deciden apuntarse en estudios que, a su juicio, piensan que son más sencillos.

Esto es lo que a veces ocurre con Magisterio, pues mucha gente considera que no es una disciplina complicada. No obstante, esto es un auténtico error. Así lo afirma Carol, maestra y opositora. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok ha hablado sobre esta carrera y ha dicho que «no es tan fácil como parece».

Una profesora, muy clara con aquellos que estudian Magisterio porque piensan que es una carrera fácil

Carol es maestra y actualmente está preparándose las oposiciones. En un vídeo explica cómo es la carrera de Magisterio, ya que, según ella, existe mucho desconocimiento al respecto. «Si estás pensando en estudiarla o acabas de empezar y crees que todo va a ser práctica, déjame decirte que estás equivocado», advierte.

La joven asegura que Magisterio «no solo son juegos, canciones y tratar con niños». «También hay teorías pedagógicas, métodos, tipos de aprendizaje, etc. Prepárate para pasarte horas y horas leyendo teoería», comenta.

Asimismo, la docente indica que las prácticas son determinantes. «Te dan una visión muy diferente. Nada de lo que ves en la universidad se va a parecer a lo que vas a ver en las prácticas. Es donde verdaderamente aprendes a manejar el aula, a tratar con niños, a solucionar problemas... Cada niño es un mundo y ningún plan sale como esperabas», sostiene.

Otro de los puntos que destaca Carol es que hay «muchísimos trabajos en grupo». «Alguna vez te tocará con personas organizadas, pero otras veces no», lamenta.

Por otro lado, la maestra señala que los recursos didácticos «son complicados». «Prepararlos es más difícil de lo que parece. No es solo recortar papeles, colorear... También hay que diseñarlos, adaptarlos a los alumnos y, sobre todo, que sean educativos. Llevan muchísimo tiempo, creatividad y te acabas gastando más dinero del que pensabas», afirma.

Carol dice que Magisterio va más allá de aprender a enseñar. «Es entender cómo piensan los pequeños. Esto es útil para conseguir conectar con los alumnos y saber ayudarles y apoyarles», declara.

«Es más de lo que parece. Ni todo es fácil ni todo es difícil. Si te apasiona enseñar, créeme que es tu carrera», concluye.