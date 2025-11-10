Un chino que vive en España explica por qué adoptan nombres españoles cuando llegan a nuestro país: «Es como nacen»

La comunidad china se ha extendido ampliamente por el mundo, con millones de personas residiendo principalmente en países occidentales. En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay unos 230.000 ciudadanos chinos distribuidos por varias ciudades del país, especialmente en grandes urbes ... como Madrid y Barcelona.

Aunque su integración en la sociedad española ha sido algo más lenta que la de otros colectivos, como los latinoamericanos o rumanos, los chinos en España utilizan diferentes técnicas y estrategias para adaptarse y acercarse a la cultura local.

Uno de estos métodos ha sido recientemente comentado por Jia Jun Yin, un español de origen chino conocido como 'El chico Mercadona'. en TikTok. En uno de sus últimos vídeos, el joven expone un método curioso que utiliza la comunidad china para integrarse en España.

Yin explica cómo en muchas ocasiones las personas chinas adoptan nombres españoles para facilitar su integración, especialmente en el ámbito educativo. Esto responde a que algunos nombres chinos resultan difíciles de pronunciar para muchos españoles, lo que genera una barrera en la comunicación y, en consecuencia, en la integración.

Él también vivió esta adaptación

El creador relata un caso real de una niña recién llegada de China a la que se le asignó un nombre español en el colegio, por cómo sobnaba el suyo original: «La profesora le dijo: tú te llamas Judith», cuenta Yin. «Luego, la niña volvió a casa y le dijo a su mamá: mamá, me llamo Judith. Y así es como nacen los nombres de chinos españolizados», bromea.

En el mismo vídeo, Jiajun explica que él también vivió esta adaptación de nombre al llegar a España, ya que tanto sus compañeros de clase como sus profesores tenían dificultades para pronunciarlo correctamente. Finalmente, y después de notar que todos lo llamaban simplemente 'Jia', decidió aceptar esta versión 'españolizada' como su nombre cotidiano, en lugar de insistir en su nombre original.