Un británico que vive en Madrid explica por qué los españoles son los más felices del mundo: «Es mi opinión»

España es apreciada en todo el mundo por su cultura, gastronomía y clima y eso contribuye a dar habitualmente una imagen de paz y alegría absoluta. Es lógico que todo es cuestión de percepciones per lo cierto es que se suele tener esta impresión de que aquí la gente vive feliz y sin problemas. Está claro que no es oro todo lo que reluce pero algo debe de haber para que tan extendida esté esta teoría.

A la práctica, según los rankings, hay muchos otros países más felices: los expertos estiman que las dificultades de vivienda o los bajos salarios son dos aspectos que juegan en contra de este país bucólico. Pero eso no quita que para muchos el ambiente cordial, ritmo tranquilo, poco estrés y mucho aire libre y gastronomía de proximidad de España sea un lujo.

Uno de los muchos extranjeros que residen actualmente aquí han querido dar su opinión al respecto. Se trata de Tom, un diseñador gráfico instalado en Madrid desde hace seis años que se ha hecho un hueco en redes con su divertido proyecto 'Guiris de mierda'. Tom expuso en su cuenta de TikTok @tomcharliedesign su teoría sobre si los españoles son más felices que otras culturas y ha triunfado en redes.

«El día tiene más horas»

«Cuando vivía en Londres la vida parecía apresurada y lluviosa, pero aquí el día tiene más horas«, explica Tom de antemano en la descripción del vídeo y antes de exponer su teoría a para que aquí seamos »más felices que en el resto del mundo«. »Es solo mi opinión«, reconoce él, recordando que tampoco ha vivido en países como Francia o Italia y que por ello no puede comparar y quizás no tiene la razón.

Puntualizaciones previas hechas, Tom llega a asegurar que «parece que viven para trabajar, y no trabajar para vivir». Así, el diseñador argumenta que «parece que el día tenga más horas cuando acabas de trabajar» y que cuando sales de la oficina «no vas a casas, comes y vas a dormir y al día siguiente repites lo mismo»

Finalmente Tom relata que hace un tiempo estuvo charlando con un norteamericano que estaba de viaje por España y no pudo evitar preguntarle por las diferencias que veía con su país natal. Le destacó, «con un cierto aire de arrepentimiento» por su realidad, la «paz» de los españoles y que aquí «se vivía la vida».

«No sé si estaré en España hasta que me muera pero me imagino maneras peores de pasar los años», acaba Tom su vídeo, que recibió multitud de reacciones. «Esta es una de las razones por las que echo de menos vivir en España», le contestó una tiktoker, mientras que otra añadía «las horas de sol que tenemos, se nota la diferencia en el humor de la gente en cuanto llega la primavera». «Esto es cierto. En España acabas el trabajo y sales con amigos o de tiendas y en otros países acabas el trabajo y no han nada más», incidió otro internauta.