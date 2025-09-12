Un asesor fiscal advierte a los españoles respecto a la vida laboral que tienen registrada en la Seguridad Social: «Suele estar bien, pero...»

Un asesor fiscal advierte a los españoles respecto a la vida laboral que tienen registrada en la Seguridad Social

Toda la trayectoria laboral de los trabajadores en España queda registrada en el informe de la Seguridad Social, que contiene una información clave para calcular la pensión en el momento de la jubilación.

Este informe se puede consultar en cualquier momento accediendo a través de la página web de la Seguridad Social. En él, se pueden consultar las altas y bajas en los distintos regímenes y ver durantes cuántos días se ha estado de alta.

José Ramón López, un asesor fiscal conocido en redes sociales como 'Tu blog fiscal' y desde donde comparte consejos sobre esta materia, ha lanzado una advertencia a los trabajadores españoles a través de TikTok a cuenta del informe de la vida laboral.

La importancia de ver el informe de vida laboral

En este sentido, López insiste en la importancia de revisar todos los datos, especialmente cuando se ha sufrido algún cambio laboral. «Tu vida laboral, lo normal, lo correcto, es que esté bien, pero no siempre es así», avisa.

Explica que esto puede deberse a un fallo en la comunicación entre la empresa y la Seguridad Social, pero que las consecuencias las sufre el trabajador: «Eres tú el que se va a tener que enterar para que se corrija».

Los errores, como indica, pueden ser diversos: que falten días de cotización, que la base de cotización sea inferior a la que toca, etc. Son fallos que pueden tener consecuencias en la futura jubilación. «Sea el error que sea, si lo detectáis, debéis informar a la Seguridad Social». Para ello, como muestra, el organismo tiene un apartado llamado 'Rectificación de informe de vida laboral'.

A partir de ahí se deben seguir unos pasos para solicitar la rectificación. Entre otras cosas, el contribuyente deberá señalar el error, por ejemplo si está en el informe de vida laboral o en la base de cotización, proporcionar detalles sobre el error e incluir todos los datos de la empresa y aportar toda la documentación necesaria para demostrar el error y que este se pueda corregir.

Muchos usuarios de la red social han expresado sus dudas como, por ejemplo, cómo saber si está mal o cómo reclamar años de prácticas no remunerados que no aparecen en la vida laboral o qué hacer en caso de que el error sea a favor del contribuyente.