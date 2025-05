Un abogado laborista señala cuáles son los errores más comunes que cometen los trabajadores: «Lo he visto más veces de lo que creéis»

Tras alcanzar determinada edad o superar distintos estudios la meta de cualquier adulto puede ser insertarse en el mundo laboral con éxito. Es común comenzar con prácticas e ir subiendo puestos a medida que se adquiere más experiencia laboral.

Sin embargo, en este entorno también pueden surgir determinados problemas que se pueden derivar, entre otras cosas, de los horarios, el salario u otras condiciones asociadas.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok señalando tres errores que considera «gravísimos» y que «son los más comunes en las oficinas» ya que muchos trabajadores caen en ellos.

Un abogado advierte de los errores que no se deben cometer en el trabajo

Este letrado suplica a los trabajadores que puedan ver el vídeo que no lo hagan si no se quieren acordar más tarde de sus palabras. «No firméis el registro de jornada con horas que no son verdad», insiste este abogado, que asegura que es un consejo que repite muy a menudo.

Señala que es importante que se pongan las horas exactas que se hacen: «No pongáis ocho si no trabajáis ocho». En este sentido, afirma que es muy difícil después ir a un juicio porque no se puede demostrar nada. «Por favor, los registros de hora bien puestos», subraya.

La segunda cuestión tiene que ver con las quejas y cómo se plantean. «Decides reclamar algo y no dejas ninguna prueba. Vas a tu responsable y le dices 'a ver estoy muy cansado de que no me pagues según convenio, de hacer horas extra...' y tú no grabas la conversación y no lo dejas por escrito», explica. Si al día siguiente el responsable decide prescindir de este trabajador, Lorente señala que tiene el problema de demostrar «que todo esto es porque tú has reclamado unos derechos que te corresponden». «Sin tener ninguna prueba es imposible», comenta y pide a quienes vayan a dar este paso que se asesoren.

Por último, algo que asegura haber visto muchas más veces de las que la gente puede imaginar: «Firmar sin leer lo que estáis firmando». Indica que se trata de un consejo que trasciende más allá del trabajo y debería aplicarse a cualquier ámbito de la vida.

«Si vais a poner vuestra firma como que estáis conforme con algo, leer lo que pone. He visto bajas voluntarias metidas entre papeles de despido», afirma. La consecuencia puede ser, en este sentido, quedarse sin derecho al paro porque ha firmado una baja voluntaria «sin saber que es una baja voluntaria». En el caso de no saber qué se está firmando aconseja «firmar como no conforme» y ya se verá que se puede hacer.

Muchos usuarios han comentado, en relación con las horas, en algunas aplicaciones sólo permite marcar las ocho horas de contrato y no más o que en determinados empleos como hostelería se han visto obligados a firmar unas horas que no son las que se han trabajado en realidad.