Un abogado laboralista advierte de lo que nunca debes hacer en tu trabajo: «Si te vas a quejar en tu empresa...»

Las relaciones laborales entre la empresa y el trabajador pueden ser complicadas, especialmente por situaciones contractuales o promesas entre ambas partes.

Cualquier debe empleado debe conocer sus obligaciones y funciones, pero también debe saber qué derechos tiene dentro de la organización así como lo que rige su convenio colectivo.

Muchas veces en el marco de estas relaciones tienen lugar también negociaciones que puede llevar a una situación de desencuentro. Algunas pasan por los sueldos, otras, por las vacaciones o por permisos.

Juanma Lorente, abogado laboralista que utiliza sus redes para explicar cuestiones relacionadas con esta materia, ha dedicado uno de sus últimos vídeos a explicar lo que «jamás» se debe hacer en el puesto de trabajo.

Un abogado explica lo que nunca debes hacer en tu trabajo

«Tener apalabrado algo con tu empresa no sirve de absolutamente nada. Las palabras se las lleva el viento», insiste en el comienzo de su vídeo.

Es por ello que recuerda que «por más que tengas apalabrado que a partir del mes que viene te van a pagar un plus, si no te lo pagan no lo vas a poder reclamar». En este sentido, pide cautela con las promesas del estilo que «a partir del mes que viene te va a subir el sueldo» si solo es un acuerdo «de palabra» y finalmente esa subida no se produce «no pasa nada».

Del mismo modo, ante una queja, este abogado insiste en que se debe hacer «siempre por escrito». «Quejarse verbalmente es como si no te hubieras quejado. Al día siguiente la empresa te pone de patitas en la calle y a ver cómo convenzco yo al juez de que te ha despedido por quejarte cuando no hay ninguna prueba», cuenta, poniendo como ejemplo un caso que llega a los tribunales.

«Si negocias algo con tu empresa, que te pague un plus diferente, que te suba el sueldo... siempre hazlo por correo electrónico, por WhatsApp o que la empresa te firme un documento donde la empresa de verdad te diga que te va a subir el sueldo. Lo demás son palabras y no sirven absolutamente para nada», recuerda.

En el caso de las quejas, insiste en que estas sean por escrito: «Si la empresa mañana te despide, yo sí puedo enseñarle al juez la queja que tú has hecho y si la empresa te ha despedido poco después va a ser fácil saber que te ha despedido por la reclamación». «Lo que no está por escrito, no existe», zanja.

Algunas personas han reaccionado a la publicación y han preguntado cuestiones como si es válido un audio a la hora de demostrar que ha existido la negociación y pacto. Otros advierten que ambas partes deben tener las copias firmadas en caso de que este sea un trámite necesario.