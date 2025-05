Un abogado laboralista avisa de lo que nunca deben hacer los trabajadores a la hora de fichar en el trabajo: «El problema te va a llegar»

La jornada laboral es un debate que ha sonado con fuerza en los últimos tiempos. El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, aunque no cuenta con los apoyos suficientes en el Congreso.

Trabajar menos es una pretensión de muchos, por ejemplo, para facilitar la conciliación laboral. El Estatuto de los Trabajadores establece en la actualidad una jornada máxima de 40 horas, salvo excepciones pactadas por convenio. Sin embargo, en la práctica muchos trabajadores se quejan de que realizan más horas.

Algunos, dada la buena relación que mantienen con la empresa, no suelen reflejar esas 'extras' en el registro. Para ellos, el abogado laboralista Juanma Lorente ha lanzado un mensaje a través de su cuenta de TikTok, que utiliza para dar consejos sobre cuestiones que afectan al trabajo.

Un abogado laboralista avisa de lo que nunca se debe hacer al fichar

«Si trabajas ocho horas, en el registro de jornada, firma ocho horas. De ocho a cuatro. Si trabajas nueve, firma de ocho a cinco. Si trabajas 11, en el registro de jornada pon que has trabajado once horas», advierte este abogado.

Explica que aunque estos gestos «a las empresas no les sientan bien», en el caso de que haya un conflicto laboral el trabajador puede salir ganando. «Si tú trabajas 11 horas y firmas como que has hecho ocho al día, el día de mañana cuando la buena relación que tienes ahora mismo con tu empresa, que crees que va a durar toda la vida, cuando acabe eso y venga el divorcio si tienes firmadas ocho horas no vas a poder reclamar las 11 horas», subraya.

Además, explica que muchas veces estos casos se pierden porque a los abogados les resulta muy difícil demostrar que el trabajador ha hecho más horas si hay un papel firmado por él en el que no constan: «Ahí te va a recorrer el demonio por dentro y vas a decir 'con lo bien que me he portado yo con esta gente'».

En este sentido, insiste en que con ese registro, aunque sea falso, la empresa defiende sus intereses: «A ver cómo tumbo yo el registro de jornada firmado por tu puño y letra en el que dices que trabajas ocho horas en vez de 11».

Por eso, la recomendación del letrado es que «aunque creas que esto no va a pasar nunca, firma las horas que haces de verdad» y en caso de enfado o reprimenda de la empresa ya asesorarse para ver cómo proceder. «El problema te va a llegar en algún momento: o bien por firmar nueve horas y la empresa se enfada o bien el que te vas a enfadar vas a ser tú cuando te despidan o cuando te hartes a hacer horas y no puedas reclamarlas», zanja.

La publicación ha generado multitud de comentarios. Entre ellos, algunos usuarios afirman que no siempre se está en disposición de hacerlo, por ejemplo, cuando otros compañeros del mismo equipo ponen simplemente las horas estipuladas por contrato.

Otros, en cambio, están en contra al considerar que algunas personas pierden demasiado tiempo durante la jornada lo que las hace salir más tarde.