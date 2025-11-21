Suscríbete a
ABC Premium
Directo
El Rey preside el acto institucional por los 50 años de Monarquía

Vuelve 'El Falla en Sevilla' con el Bizcocho, el Yuyu y Jesús Bienvenido: fechas y entradas

Los días 6 y 7 de marzo, el Auditorio FIBES acoge la decimotercera edición del famoso festival de carnaval

El Circo del Sol amplía sus funciones en Sevilla: estos son los días que estará la Gran Carpa

El público del Auditorio FIBES disfrutando de una chirigota de 'El Falla en Sevilla'
El público del Auditorio FIBES disfrutando de una chirigota de 'El Falla en Sevilla' ABC Sevilla

Pablo Torres

Seviilla

De nuevo, otro año más, 'El Falla en Sevilla' vuelve al Auditorio FIBES para traer las chirigotas y las comparsas más impresionantes del Carnaval. Por decimotercera ocasión, el público disfrutará de 5 horas y media de las mejores funciones. De esta ... manera, y con tres meses de antelación, las entradas de 'El Falla en Sevilla' ya están a la venta en su página web.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app