Vuelve 'El Falla en Sevilla' con el Bizcocho, el Yuyu y Jesús Bienvenido: fechas y entradas

De nuevo, otro año más, 'El Falla en Sevilla' vuelve al Auditorio FIBES para traer las chirigotas y las comparsas más impresionantes del Carnaval. Por decimotercera ocasión, el público disfrutará de 5 horas y media de las mejores funciones. De esta ... manera, y con tres meses de antelación, las entradas de 'El Falla en Sevilla' ya están a la venta en su página web.

El cartel de 2026 anuncia que llegarán a la capital hispalense varios nombres destacados del COAC 2025. Dentro de las comparsas: Jesús Bienvenido, los «Las Ratas» en 2025 y con el que consiguieron el 1º Premio, actuará este año como «DSAS3». También lo harán Miguel Ángel García Argüez «el Chapa» y Raúl Cabrera «El Desguace», antiguos «La Tribu» que quedaron finalistas en 2025; y la chirigota del Yuyu con «Los que van a coger papas», que fueron el 3º premio con «Los James Bond que da gloria verlos»

Por otro lado, con las chirigotas, está la esperada vuelta de José Guerrero tras catorce años de ausencia en la chirigota de Écija bajo «Nos hemos venío arriba», sin embargo, su falta no se noto mucho ya que gracias a la actuación «Al cielo con él», el grupo se hizo con el Premio Cajonazo. A su vez, vuelve una de las revelaciones de la última edición, la chirigota del Bizcocho, «¡¡¡Sssshhh!!!», que actuaron con «Los Hermanos del Buen Fin» y fueron semifinalistas, competirá de nuevo entre las grandes de la modalidad.

Los maestros de ceremonias

Por si no fuera suficiente con estos artistas, la pareja de Manolos serán los encargados de llevar la voz cantante. Manolo Casal, será el maestro de ceremonias mientras que el «cuartetero» gaditano, Manolo Morera, pondrá el toque cómico y humorístico a esta velada.

Horarios y entradas

Estos artistas actuarán dos días, viernes 6 y sábado 7 de marzo. Ambas actuaciones comenzarán a las 20.00 horas y, durante 5 horas y media, escucharán las chirigotas y las comparsas de los mejores artistas. No obstante, ambos días contarán con un descanso intermedio de unos 25 minutos aproximadamente.

El Falla en Sevilla Fechas: viernes 6 y sábado 7 de marzo

Horario: A las 20.00 horas

Lugar: Auditorio FIBES

Duración: 5 horas y media, con un descanso intermedio de 25 minutos

Precios: entradas que varían entre los 24,20 y 62,70 euros

Las entradas, ya disponibles en la página web, cuestan entre los 24,20 y 62,70 euros, con los gastos de gestión ya incluidos. Las entradas más baratas tienen un valor de 24,20 y 31, 90, y corresponden con las zonas de Paraíso y Anfiteatro 2, respectivamente. Mientras, las entradas intermedias son las de Balcón, Anfiteatro 1 y Platea 3, con un precio de 37,40. Sin embargo, en las zonas más cercanas al escenario, las entradas suben a los 45,10 euros en Platea 2 y a los 49,50 euros en Platea 1. A su vez, las personas más privilegiadas podrán disfrutar de las las chirigotas y las comparsas en primera fila con una entrada de Preferencia, pagando un total de 62, 70 euros.

A lo largo de los años, Sevilla y los más 81.000 asistentes, han gozado de más de 100 horas de carnaval en directo desde la creación de 'El Falla en Sevilla'. Por esa razón este festival se ha consolidado como uno de los epicentros del carnaval. Después de 12 ediciones, ya son 24 funciones y 68 agrupaciones de los autores más destacados del carnaval gaditano.