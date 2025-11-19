Suscríbete a
El Circo del Sol amplía sus funciones en Sevilla: estos son los días que estará la Gran Carpa

Su nuevo espectáculo llegará a la ciudad en enero para el deleite de pequeños y mayores, abriendo la gira por España

El Circo del Sol en Sevilla pone sus entradas más baratas que nunca: precios y fechas

Imagen del espectáculo Kurios del Circo del Sol
Imagen del espectáculo Kurios del Circo del Sol abc
María José Lora

María José Lora

El Circo del Sol aterrizará en enero en Sevilla y todavía quedan entradas disponibles para su espectáculo 'Kurios - Gabinete de Curiosidades' cuya estancia acaba de ser ampliada unos días más, concretamente del 17 de enero hasta el próximo 1 de marzo ... , con el objetivo de que nadie se pierda la experiencia mágica de vivir ese mundo insólito bajo la Gran Carpa instalada en el Charco de la Pava.

