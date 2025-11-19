El Circo del Sol amplía sus funciones en Sevilla: estos son los días que estará la Gran Carpa

El Circo del Sol aterrizará en enero en Sevilla y todavía quedan entradas disponibles para su espectáculo 'Kurios - Gabinete de Curiosidades' cuya estancia acaba de ser ampliada unos días más, concretamente del 17 de enero hasta el próximo 1 de marzo ... , con el objetivo de que nadie se pierda la experiencia mágica de vivir ese mundo insólito bajo la Gran Carpa instalada en el Charco de la Pava.

Tras el éxito de Alegría, ahora la ciudad hispalense, con la que la que la empresa canadiense mantiene una relación muy especial, será la primera parada de la gira que 'Kurios – Gabinete de Curiosidades' llevará a cabo por España en 2026 y con la que visitará, además de Sevilla, Bilbao (Recinto Ferial de Ansio, a partir del 8 de abril de 2026), Málaga (Recinto Ferial Cortijo de Torres, a partir del 4 de junio de 2026), Alicante (Playa de San Juan a partir del 16 de julio de 2026) y Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat, a partir del 3 de septiembre de 2026).

Experiencia «Kurios» sin igual

Aplaudido por la crítica en todo el mundo, este espectáculo revive el más puro estilo de Cirque du Soleil, combinando acrobacias espectaculares con toques de poesía, arte y humor. 'Kurios – Gabinete de Curiosidades' desvela un universo único y festivo de inspiración steampunk en el que lo inesperado puede aparcer en cualquier esquina.

Para ello, se adentra en el laboratorio mecánico de un Científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos. Una vez que este ser consigue abrir la puerta a este mundo de maravillas, el tiempo se detiene y un elenco de personajes de otro mundo invade su gabinete de curiosidades, dando vida a sus creaciones improvisadas una a una.

Estrenada en Montreal en 2014, esta creación ha hipnotizado a más de 6 millones de espectadores en más de 40 ciudades de todo el mundo con más de 3000 representaciones a cargo de su elenco de 50 artistas.