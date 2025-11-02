Suscríbete a
Israel Fernández: «El flamenco se acerca a cualquier música, y la engrandece»

El cantaor participa en el programa 'Duende' de la Diputación Provincial de Sevilla que lleva el flamenco a quince localidades

Farru: «Soy un espécimen desde que nací, en mi familia yo soy el perro verde»

El cantaor toledano Israel Fernández actúa el 2 de noviembre en el Teatro Riberas del Guadaíra en una imagen de la pasada Bienal de Sevilla junto al guitarrista Antonio El Relojero
Sevilla

Israel Fernández (Corral de Almaguer, Toledo, 1988) atesora en su recorrido artístico nada menos que un premio Odeón al mejor álbum de flamenco por 'Amor' (2021), y una nominación a los premios Grammy Latinos como mejor álbum de música flamenca, aunque su primer galardón ... fue mucho más local cuando ganó el concurso 'Tu gran día' de Televisión Española a los once años. Entonces ya apuntaba maneras.

