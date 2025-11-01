Farru: «Soy un espécimen desde que nací, en mi familia yo soy el perro verde»

Antonio Fernández Montoya 'Farru' (Sevilla, 1988) lleva en sus genes el flamenco con ADN incluido. Es hijo de Rosario Montoya, bailaora, y de Juan el Moreno, cantaor, y nieto de Farruco, el iniciador de una saga que hoy sus nietos Farruquito, Farru y Carpeta ... siguen conservando y difundiendo. Es, como todos ellos dicen, «una forma de vida, no sólo es el arte».

Estos días Farru recibe en Simof Madrid 2025 el premio 'Flamenco en la piel' que, impulsado por la Fundación Unicaja, premia también en esta edición a Carmen Linares, Sonsoles Ónega, Jaime Peñafiel, Rocío Osorno y Nuria González.

Cuando le localizo está en Amor de Dios, la afamada academia de baile de Madrid por donde tantísimas figuras han pasado. «Termino la clase y hablamos porque mañana me voy que tengo bolo en Cartagena. Es un no parar». Ha tardado más de lo que me dijo. «Perdona, pero es que cuando termino de dar la clase quieren hacerse fotos conmigo», comenta. A él sí que le hicieron fotos y nada menos que el afamado Richard Avedon, para quien posó hace ya años. Este es el mismo fotógrafo que inmortalizó a Truman Capote, Henry Miller, Humphrey Bogart o Marilyn Monroe, entre otros.

Es joven, pero a sus 37 años tiene cinco hijos y dice con humor que «si ya tenía que bailar antes, ahora más». Y lleva ya 23 con compañía propia.

-Es miembro de una saga importante en el flamenco, ¿para usted la familia sigue siendo lo más importante?

-Siempre, para mí la familia es el eslabón que uno no quiere soltar para que los demás eslabones estén fuertes y agarrados pase lo que pase. Es el primer eslabón de mi vida. Somos una familia que nos queremos, nos buscamos cualquier excusa para estar juntos, nos vemos, nos ayudamos, nos reímos y nos tiramos de los pelos también de vez en cuando. Una familia flamenca gitana muy normal.

-Siempre dice estar orgulloso de pertenecer a la familia de los Farruco, pero me pregunto si a veces pesa esa responsabilidad.

-Pesa siempre, te llamas Farruco y la gente te pone en órbita incluso antes de verte, y viene predispuesta a ver alguien bailar flamenco con raza y un estilo muy marcado. Pero a la vez, ese peso es bueno porque te ayuda a mantener alerta, motivado al cien por cien y eso es importante. Tener esa responsabilidad también te hace ser artista.

-Le dan un galardón que se llama 'Flamenco en la piel', en su caso no podría ser más indicado.

-(Se ríe) Estoy muy contento. Yo he colaborado con Simof en Sevilla en alguna ocasión y es un premio que me hace mucho bien, pues después de todo está bien que te premien porque llevas luchando por un estilo y un baile flamenco desde la tradición, que no ortodoxo. Yo no me considero ortodoxo aunque venga de una familia de tradición y conservemos un estilo. Así que el premio lo agradezco mucho.

-¿Hoy en día en el flamenco se puede ser al mismo tiempo puro y vanguardista?

-Yo creo que la vanguardia también es pureza. Todo lo puro es lo que se hace con el corazón, la gente confunde la ortodoxia con la pureza. Creo que Michael Jackson era el más puro del mundo o Stevie Wonder, y no tenían por qué cantar como cantaban los negros al principio. Todo lo que se haga desde un conocimiento y desde unos cánones que nos han marcado los genios y los maestros, está bien. En el flamenco no tenemos biblia ni enciclopedias, pero sí gente que han dejado un camino marcado para, desde ahí, cada uno hacer nuestro propio camino. Los fundamentos deben pesar para que lo que luego uno exprese tenga sentido.

-¿Cree que el flamenco se puede explicar?

-Se puede invitar a que sientan el flamenco, que vengan y se enamoren del flamenco. Yo no me atrevería a explicarlo, no tengo criterios suficientes para explicarlo bien. Es verdad que ahora la palabra flamenco se ha normalizado mucho. Antes eran muy pocos los privilegiados que se podía decir que eran flamencos y ahora hay mucha gente que canta, baila y toca flamenco, y está muy bien, pero una cosa es que canten el género y otra que de verdad lo hagan bien, porque el flamenco es muy difícil.

-¿Cuál es el mayor peligro del flamenco?

-Sin duda la ignorancia y la osadía. Vamos a mentarnos todos, somos demasiado osados en las propuestas y estamos más pendientes del resultado de los likes que en la profundidad y contar algo. Estamos en una época marcada por la tecnología y por el 'todo vale', y no, en el flamenco para mí todo no vale.

- Cuando usted era un chavalín correteaba en la peña de su abuelo Farruco por entre las piernas de Chocolate, Bernarda y Fernanda de Utrera en aquellas reuniones de artistas.

-Yo me siento un privilegiado en todos los sentidos. Haber nacido en ese entorno y haber crecido con el flamenco como forma de vida me ha ayudado a crecer como persona, porque ser flamenco es también una buena educación, y haber nacido entre genios me ha ayudado en mi carrera. Soy joven, pero llevo 27 años de carrera de bailaor y todavía tengo el hambre de aprender.

-Sin embargo, su carrera casi empezó por el tejado, por así decirlo: fotografiado por Richard Avedon, le llama Paco de Lucía con 20 años, bailó con Beyoncé...

-Cuando ocurrió todo eso, ya tenía mis cimientos en mi interior. Nunca he sabido lo que quería hacer, pero sí lo que no. Y eso me ha ayudado a aprender de todos y también del flamenco que no es artista, de todos. Cuando sales de tu casa con unos cimientos fuertes, cualquier cosa te hace aprender. Y esa es una de mis mayores virtudes: ser un aficionado al flamenco que no para de aprender.

-¿Hay un Farru antes de Paco de Lucía y otro después?

-Por supuesto. Cuando me llama Paco yo tengo veinte años y estaba girando con mi espectáculo en solitario. Hago un parón en mi carrera para irme con el mejor de la historia y aprender, ver mundo, pero sobre todo aprender de Paco como persona, de su humildad, de su eterna afición al flamenco. Paco es el mayor ejemplo de hasta dónde se puede llegar siendo flamenco, flamenco.

-Creo que Paco de Lucía le aconsejó aprender a bailar con metrónomo. ¿Es cierto?

-Sí, porque él decía que los bailaores tendemos a subir de intensidad y de velocidad y no mantenemos el ritmo constante. Un día me dijo: «Tú tienes muy buen ritmo y te vendría muy bien estudiar con metrónomo». Oído cocina. Me puse todos los días a bailar con metrónomo y a la siguiente actuación me lo dijo: «Hoy has estado increíble con el tiempo». «Maestro -le dije-, he estudiado con metrónomo». Y me contestó: «Cuando te lo dije pensé luego, no se vaya a molestar este niño. Yo le dije: «Al revés, dígame todo lo que vea». Estar con él era una clase magistral segundo a segundo.

-¿Para su baile en quién se ha mirado más, en su madre, Rosario Montoya, o en su hermano Farruquito?

-Soy un espécimen porque el otro día lo hablaba con mi madre. En mi familia yo soy el perro verde. Hasta como nací, nací rubio en una familia de morenos, con el pelo rizado y todos mis hermanos el pelo liso. Desde ahí empecé a ser el perro verde de mi casa. Y en cuanto a la música, me expreso en el baile con el sello de la familia, pero he sido más inquieto o atrevido, no sé, y también rebelde. Me han gustado otras cosas y eso me ha dado mi personalidad.

-Baila, canta y compone. ¿Es posible llevar tantas cosas?

-Me gusta cantar, vengo de una casa cantaora. Mi padre era Juan el Moreno y además soy un gran aficionado al cante. En cuanto a componer, siempre he hecho temas para mis espectáculos y para otros compañeros, y me gusta. Es una faceta que tengo desde pequeño y es una herramienta más del arte para expresarte.

-De sus cinco hijos, Soleá es artista, ¿algún otro seguirá sus pasos?

-Mi Soleá está ahí, pero ha tirado por otros caminos. Le gusta el soul y el funky. Representó a España en Eurovisión Junior, ha cantado ya con un montón de artistas y ha hecho un dúo con Malú en su disco. Ella va a tirar por otro lugar, por la música, porque en mi casa se respira música. Pero no me gustaría que mis hijos fueran artistas, porque estamos en unos tiempos muy duros y viendo el panorama cómo esta, la calidad ya no va de la mano de la popularidad. Que canten, bailen, toquen. Está bien, aunque al final eso ya lo sé, su padre estará ahí para que cumplan sus sueños.

-¿Se lleva bien con su hermano mayor?

-Para mí Juan (Farruquito) siempre ha sido un referente en todo, como líder de la casa, porque por desgracia nos quedamos sin padres muy jovencitos y fue él quien con 18 años se puso al frente de todo y cogió las riendas de la casa. Siempre nos ha inculcado la constancia y la afición al flamenco y aprender de los errores.

-¿Y su madre, Rosario Montoya?

-Mi madre fue una estrella, pero ha tenido en su vida muchos parones. La muerte de mi padre y de mi abuelo. Tuvo cuatro hijos y paró para cuidarnos a nosotros y sacarnos adelante, pero ella aún baila, y ¡cómo está bailando! Mucho de lo que nosotros somos artísticamente se lo debemos a mi madre. Ella ha enseñado a muchísima gente y tiene un estilo único suyo. Yo veo a veces niñas bailando por ahí y pienso: «Esa chica no sabe que eso es de mi madre».

-¿Alguna vez tiene ganas de tirar la toalla?

-No, yo creo que no. Esto para mí es un modo de vida más que un trabajo, y cansarte de tu modo de vida es difícil. Muchas veces me desmotivo porque veo cosas que la verdad que me hacen pensar en que estoy luchando por algo en vano. Y hay cosas por ahí que hacen daño al flamenco, muchísimo, y a mí como aficionado me duele. Pienso a veces que uno lucha por esto tanto y ahora se le da visibilidad a cosas que no tienen nada que ver con el flamenco y que rozan lo ridículo y lo dañino. Esos son las cosas que uno se plantea. Pienso que voy a bailar para los míos y ya está y que no voy a seguir, pero se me pasa y sé que hay que seguir.

'Farrucos y Fernández Navidad en familia' es el proyecto que está preparando estos días y que se podrá ver en Sevilla en el Cartuja Center Cite el próximo 23 de diciembre. «Lo hacemos también en Madrid en el teatro Calderón y tenemos una gira de catorce bolos por toda España», informa el bailaor.