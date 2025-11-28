«Me ha succionado»: el tórrido momento de dos jóvenes solteros en el reservado de 'First Dates'

Lara (21), una administrativa de Logroño adicta a las compras, llegaba a 'First Dates' en busca de un prototipo de chico muy concreto, «pijo, pero del rollo». Por su reacción, a Carlos Sobera las cualidades que debía cumplir la cita de la ... joven no le quedaron muy claras. Sin embargo, los astros se alinearan para que Sven (25) cumpliera con las expectativas de Lara.

Sven, socorrista alemán criado en Tenerife contaba en su primera aparición en el restaurante de citas de Cuatro que sus amigos creen que es un chico que no rompe un plato. Lo que desconocen es que tiene un lado salvaje que sale en la intimidad cuando está con una chica.

Al conocerlo, Lara no necesitó verbalizar que le había gustado. Con sus nervios lo dijo todo. Tanto es así que incluso Sven percibió que su cita estaba rendida a sus pies. «Cualquier cosa que yo decía, que no fuese muy gracioso se reía extremadamente», comentó ante el equipo de 'First Dates'. Y la noche acababa de empezar.

Tras explicarse mutuamente de dónde eran, los comensales continuaron la conversación con otro clásico de una primera cita: los hobbies. Lara reveló que le encanta ir de tiendas. En ese sentido eran polos opuestos, pues la variedad de outfits que guarda Sven en su armario es escasa, solo seis modelitos diferentes.

Las directas de Sven le encantan a Lara

Una vez acomodados en la mesa, disfrutaron de un delicioso menú aderezado con un evidente coqueteo. Sven comparó a Lara con una chica latina por el color de piel, a lo que ella respondió que también lo ve bastante moreno para ser alemán. El socorrista aprovechó el comentario para sacar su lado picante lanzando una indirecta muy sugerente. «Hay algo que sí tengo moreno», tiró. «Vas directo, eh», replicó la riojana, visiblemente encantada con el carácter de su cita. De hecho, en los totales señaló que «los chicos que busco son muy así, que sean formalitos pero con ese tono de picardía».

El momento de la decisión final Cuatro

Terminada la cena, donde se dieron cuenta que la chispa había surgido, el equipo del restaurante los trasladó al reservado para que acabaran la velada en la intimidad. Los juegos del programa les brindaron la excusa perfecta para darse un beso apasionado. Y aunque Lara aseguró que en la primera cita no se 'morrea', según ella, Sven se lo había ganado.

Pero su acompañante la pilló por sorpresa al darle el beso en el cuello en vez de en la boca. No obstante, después la joven tomó la iniciativa y le plantaba un beso de película. Esta vez fue Sven el que alucinó con la actitud impetuosa de su cita, puesto que «yo le di un beso normal y ella me succionó, casi se llevó mi cabeza».

Finalmente, llegó el momento de la decisión final. Con un contundente «claro que sí» acompañado de risa nerviosa, ambos coincidían en el deseo de seguir conociéndose.