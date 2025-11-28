Un soltero de 'First Dates' conmueve a su cita tras confesarle sus años de lucha contra las adicciones: «Caí en una depresión y…»

Cristian tiene 32 años pero se ha mostrado como una persona con gran madurez por las historias vividas en su pasado. Ha llegado al programa para conocer a alguien especial y esa persona podría ser Sara, de 34, una italiana que está en ... España desde hace un tiempo y que tiene ganas de tener una relación algo estable y disfrutar del amor. Su problema, según ha explicado, es que todos los españoles que conoce le parecen «gays». Dicho esto, ellos se han encontrado en el programa y desde el principio todo ha parecido fluir…

La primera impresión por parte de ambos ha sido positiva. Ella ha dicho de él que «es un chico guapo» y él de ella que es «un mujerón». Han comenzado a charlar y poco ha poco se ha ido dando una conversación muy positiva entre ambos, con clara conexión. Tanto ha sido así que Cristian ha llegado a confesarle tras apenas estar con ella unos minutos lo que ha sufrido en el pasado. Él se ha definido como alguien «muy de la noche, por ser bar tender, y me ha gustado siempre ese ambiente».

Al hacer referencia Cristian a ese «ambiente» es que ha terminado por abrirse y ha sorprendido a la chica: «Yo antes consumía. Creo que no te lo he dicho pero soy un adicto en recuperación». Tras esa caída en los infiernos, «la muerte de mi primo, que se suicidó en Viena». Estaban muy unidos y tras su fallecimiento vivió una etapa oscura: «Él era mi mejor amigo y caí en un pozo de tristeza y depresión. Empecé a consumir cocaína y vi que no era el camino, así que empecé a buscar ayuda, a ir a reuniones y hoy en día lo he superado».

Una cita con mucha conexión

Tiempo después volvió a recaer pero ha conseguido sacar de nuevo la cabeza. Cristian tiene claro que lo más importante ha sido «practicar deporte, el ejercicio, y hablar mucho, con mi psicólogo, con mis amigos, y exteriorizar los sentimientos, y que si estoy triste no pasa nada, hay que decirlo, no dejar como si no pasara nada».

Sara se ha emocionado al escucharlo. De hecho, ese ha sido uno de los puntos más positivos de la cita y a ella le ha gustado saber como él ha afrontado la situación. «Lo importante es que ha encontrado una ayuda y al final ha salido. Es algo que le puede pasar a cualquier persona», ha referido a los redactores del programa.