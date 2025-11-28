Suscríbete a
ABC Premium

Un soltero de 'First Dates' conmueve a su cita tras confesarle sus años de lucha contra las adicciones: «Caí en una depresión y…»

Cristian ha llegado al programa tras pasar unos años complicados. Ha compartido con Sara, la mujer con la que le han organizado esta cena a ciegas, qué le llevo a consumir drogas y caer en el alcohol.

El Parlamento Europeo revisará la independencia y pluralidad de RTVE

'First Dates'
'First Dates' cuatro

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cristian tiene 32 años pero se ha mostrado como una persona con gran madurez por las historias vividas en su pasado. Ha llegado al programa para conocer a alguien especial y esa persona podría ser Sara, de 34, una italiana que está en ... España desde hace un tiempo y que tiene ganas de tener una relación algo estable y disfrutar del amor. Su problema, según ha explicado, es que todos los españoles que conoce le parecen «gays». Dicho esto, ellos se han encontrado en el programa y desde el principio todo ha parecido fluir…

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app