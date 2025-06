Una soltera impacta en 'First Dates' con su confesión: «Me presenté a 'OT' y Chenoa me quitó el puesto»

No hay nada como la música para acompañar al amor. Así que, nada que algo de melodías y un buen karaoke para una primera cita. Esto es lo que montó 'First Dates' al encuentro entre Belén y Joaquín, pero mucho antes de eso, la soltera impactó a todo el equipo del programa de Cuatro con la revelación que hacía ante las cámaras. Una confesión que tenía que ver con Chenoa y 'Operación Triunfo' y que dejaba a todos con la boca abierta.

Joaquín llegaba ilusionadísimo a 'First Dates', donde lo recibía Carlos Sobera. El soltero comenzaba a repartir regalos para todo el equipo, además, de guardarse algunos detalles para la que iba a ser su cita. No obstante, mientras esta desembarcaba en el restaurante, el hombre reveló que entre sus aficiones estaba dibujar o «leer cómics». Un inicio de programa en el que también dejó claro que buscaba una relación «duradera» y una mujer que tuviera los mismos hobbies que él y que fuera «aventurera».

Unos requisitos que parecía cumplir Belén que llegó a 'First Dates' pisando fuerte. Así, la mujer se definió como una persona «súper extrovertida». «Hago amigos como los donettes», bromeaba la soltera ante las cámaras del programa de Cuatro, para a continuación matizar que «ahora» se había moderado y se había vuelto «muy selectiva».

Entonces, Belén comenzó a contar algunos detalles de su vida y ahí fue donde dejó a todo 'First Dates' en 'shock'. «Empecé de pequeñita a cantar por casa, empezaba con Mary Poppins, empecé con Marisol y mi madre ya estaba un poco harta y dijo: 'venga, vamos a apuntar a la niña a cantar'», comenzaba relatando la soltera que terminaba su historia con un giro de guión que nadie esperó. «Empecé en Aragón, comencé con jotas, ya me pasé a coros, orquestas e, incluso, me presenté a 'Operación Triunfo' y me quito el puesto Chenoa, que le vamos a hacer», concluyó destapando Belén en el programa de Cuatro.