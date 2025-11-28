El 'Rosco' de 'Pasapalabra' se pone al rojo vivo: Manu roza el bote más alto de su historia

Manu Pascual y Rosa Rodriguez siguen engrosando sus cifras en 'Pasapalabra'. Con 392 entregas a sus espaldas, el madrileño no es solo ya el más longevo, sino que está a punto de convertirse en el primer concursante en la historia del ... formato en rebasar la barrera de los 400 programas. 262 de los cuales, frente a su actual compañera, que a su vez es la única mujer bicentenaria. Este viernes 28 despidieron el mes de noviembre midiéndose por un bote que ya asciende a 2.446.000 euros y recibiendo a un nuevo grupo de invitados: Anthony Blake, María José Suárez, Paula Prendes y Luis Larrodera.

Precisamente Larrodera debutó en el espacio conducido por Roberto Leal dejando a los presentes anonadados. Primero, el presentador y periodista haciendo pleno el solo en el reto de 'Una de Cuatro'. «¡Qué crack!», exclamaba asombrada María José Suárez, su compañera en el equipo azul junto con Rosa. Más adelante llegaba el turno de las 'Palabras Cruzadas' y a Rodera le tocaba comenzar la prueba. Lo fuera de lo común es que también la finalizaba él sin ningún fallo. «¡Madre mía con Larrodera! ¿Qué está pasando aquí?», comentaba Leal con asombro.

Manu pone a Rosa contra las cuerdas en el 'Rosco'

La emoción ha estado servida, pero una vez más el 'Rosco' dejó los momentos de máxima tensión de la tarde. Manu y Rosa se enfrascaban en una batalla muy igualada. Lentos pero seguros, cosecharon 21 aciertos cada uno en el marcador. Ninguno quería arriesgarse a fallar y perder el empate y la estrategia parecía indicar que de nuevo quedarían en tablas.

Pero el madrileño fue a por todas, sumando dos casillas más en verde. Con dos palabras de ventaja, su rival estaba contra las cuerdas. A la coruñesa no le quedó más remedio que lanzarse a intentar rascar alguna definición más, pero no logró acertarlas.

Con su contrincante condenada a la 'Silla Azul' en el siguiente programa, Manu se aseguraba la victoria y se quedaba a solo dos palabras del bote.