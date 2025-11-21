Suscríbete a
Un nuevo aspirante de 'Pasapalabra' hace sudar a Manu en una 'Silla Azul' de gran tensión: «Te hacen sufrir»

Carlos ha llegado muy preparado para ocupar el sitio del madrileño en el concurso

Manu en la 'Silla Azul' con Carlos, su rival
Manu en la 'Silla Azul' con Carlos, su rival

María Robert

Manu Pascual y Rosa Rodriguez no solo conforman el tándem de concursantes más longevo de 'Pasapalabra', sino también el más igualado. De los 387 y 257 'Roscos', respectivamente, a los que se han enfrentado durante su andadura en el programa, más de ... 75 han acabado en empate. No ocurrió así en la última entrega: a tan solo un acierto de lograr las tablas con su compañera, un error condenó al madrileño a la 'Silla Azul'.

