Un nuevo aspirante de 'Pasapalabra' hace sudar a Manu en una 'Silla Azul' de gran tensión: «Te hacen sufrir»

Manu Pascual y Rosa Rodriguez no solo conforman el tándem de concursantes más longevo de 'Pasapalabra', sino también el más igualado. De los 387 y 257 'Roscos', respectivamente, a los que se han enfrentado durante su andadura en el programa, más de ... 75 han acabado en empate. No ocurrió así en la última entrega: a tan solo un acierto de lograr las tablas con su compañera, un error condenó al madrileño a la 'Silla Azul'.

Así pues, este viernes 21 de noviembre, Manu se jugaba su permanencia en el formato de Antena 3 frente a Carlos, un funcionario malagueño que llegaba soñando con ganar los 2.416.000 euros del bote para invertirlo en un viaje a Tailandia con su familia. Y si bien veteranía también es un grado en la prueba eliminatoria y el participante con la permanencia más larga de la historia de 'Pasapalabra' ya tiene tablas de sobra para afrontarla con serenidad y cautela, su contrincante le hizo sudar la gota gorda.

Manu vuelve al equipo azul tras la derrota de Carlos

El cara a cara entre los se ha ido alargando con respuestas cada vez más complicada mientras crecía la emoción, a la par que la tensión. Finalmente, el malagueño sucumbió con dos errores consecutivos en su décima ronda. Por lo tanto, Manu recuperó su puesto en el equipo azul.

De vuelta a su sitio en la mesa, Roberto Leal reconocía el mérito de Carlos por acudir al concurso «muy bien preparado». Manu constataba que su rival se lo había hecho pasar mal, «es de esas sillas que te hacen sufrir». «Aunque también mejorar, porque no te puedes relajar ni un momento», añadía.