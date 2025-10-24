'Pasapalabra' rompe todos los récords: pone en juego el mayor bote de su historia

El 23 de marzo de 2023 Rafa Castaño conquistaba el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' en 25 años: 2.272.000 euros. En su hazaña vencía, además, al que durante años ha ostentado el título de concursante más longevo, Orestes Barbero ... . Parecía difícil volver a vivir en el concurso una etapa con un nivel de emoción tal como la que protagonizaron por aquel entonces el burgalés y el sevillano. Hasta que desembarcaron Manu Pascual y Rosa Rodriguez, el dúo que ha batido todos los récords en el programa de Antena 3.

Primero superaron a Orestes y Rafa como pareja de concurso con más entregas acumuladas. Hace una semana el madrileño se coronaba, con 361 tardes en 'Pasapalabra', como el participante más veterano del formato en todos sus años de trayectoria.

De 100.000 euros a más de dos millones

Tan solo unos días después, celebraban otro hito que tardará mucho tiempo en igualarse: el premio en juego ya es el más alto de la historia del espacio presentado por Roberto Leal.

Una cifra que Manu ha visto crecer desde el primer día, cuando resolver el 'Rosco' solo valía 100.000 euros. «Es bonito, porque es historia del programa, y formar parte de esa historia es precioso», comentaba el concursante más longevo. La coruñesa, por su parte, lo definió como «especial e inimaginable». Roberto Leal ya está «afinando la voz», porque en cualquier momento puede recaer en alguno de los dos.

Por lo pronto, en la próxima entrega de 'Pasapalabra' el cheque superará por primera vez los 2,3 millones de euros, tras otro ‘Rosco’ al rojo vivo protagonizado por los dos concursantes este viernes 24 de octubre. Ni Rosa ni Manu consiguieron hacer pleno de aciertos y con ello conseguir los 2.296.000 euros en juego. Sin embargo, una vez más la gallega se quedó muy cerca. Tan solo dos casillas en verde la separaron de convertirse en doblemente millonaria.