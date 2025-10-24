Suscríbete a
'Pasapalabra' rompe todos los récords: pone en juego el mayor bote de su historia

El premio acaba de superar los 2.272.000 euros que se embolsó Rafa Castaño hace más de dos años

«Nunca un concursante ha conseguido esto en 25 años»: Manu conquista el máximo hito tras batir el récord del mítico Orestes

Manu y Rosa en el 'Rosco' de 'Pasapalabra'
Manu y Rosa en el 'Rosco' de 'Pasapalabra' Antena 3

María Robert

El 23 de marzo de 2023 Rafa Castaño conquistaba el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra' en 25 años: 2.272.000 euros. En su hazaña vencía, además, al que durante años ha ostentado el título de concursante más longevo, Orestes Barbero ... . Parecía difícil volver a vivir en el concurso una etapa con un nivel de emoción tal como la que protagonizaron por aquel entonces el burgalés y el sevillano. Hasta que desembarcaron Manu Pascual y Rosa Rodriguez, el dúo que ha batido todos los récords en el programa de Antena 3.

