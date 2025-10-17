Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
El Príncipe Andrés abandona el Ducado de York y todos sus títulos para evitar dañar a la Corona británica
Directo
Trump asegura que España «no le está siendo leal a la OTAN» y pide reprenderla

Pasapalabra

«Nunca un concursante ha conseguido esto en 25 años»: Manu conquista el máximo hito tras batir el récord del mítico Orestes

El madrileño ha superado al burgalés como el participante más longevo del programa con una permanencia de 361 entregas

Manu vuelve a hacer historia al superar un récord que solo Orestes había conseguido: «Es una categoría nivel semidiós»

Manu en 'Pasapalabra'
Manu en 'Pasapalabra' Antena 3

María Robert

Esta funcionalidad es sólo para registrados

361 es una cifra mágica para Manu Pascual. Representa el número de programas que ha cosechado en 'Pasapalabra', pero además, gracias a ella se ha convertido en el concursante más longevo de la historia del concurso; no solo en su versión española, sino ... a nivel internacional, superando al participante más mítico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app