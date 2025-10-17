«Nunca un concursante ha conseguido esto en 25 años»: Manu conquista el máximo hito tras batir el récord del mítico Orestes

361 es una cifra mágica para Manu Pascual. Representa el número de programas que ha cosechado en 'Pasapalabra', pero además, gracias a ella se ha convertido en el concursante más longevo de la historia del concurso; no solo en su versión española, sino ... a nivel internacional, superando al participante más mítico.

Como merecía la ocasión, Roberto Leal pedía una «fanfarria fuerte y aplauso tremendo, histórico». «Porque nunca antes en los 25 años de 'Pasapalabra' un concursante ha conseguido esto», anunciaba. Un récord que Manu reconocía «nunca pensé que iba a superar».

El madrileño desembarcó en el formato de Antena 3 el 18 de mayo de 2024, justo el día después de que Óscar Díaz ganara el último bote repartido por el momento. Superar la barrera de las 300 entregas parecía una gesta casi inalcanzable, pero lo logró el pasado mes de julio. «Una categoría nivel semidiós», solo al alcance de un concursante excepcional e inolvidable de la talla de Orestes Barbero.

La sombra del burgalés sigue siendo alargada en 'Pasapalabra' por todo lo que consiguió durante su paso por el programa. Hasta la llegada de Manu y Rosa, el histórico participante fue sumando hitos hasta alcanzar el título de concursante más longevo que antes de él ostentaba Pablo Díaz con 260 entregas. Solo le quedó la espinita del bote. Sin embargo, su eterno rival, Rafa Castaño, se le adelantó. La victoria del sevillano supuso también la despedida de Orestes.

El bote, a punto de alcanzar una cifra histórica

Barbero tiene asegurado un lugar en el podio del 'Olimpo' del concurso durante una buena temporada, pero la medalla de oro se la ha 'arrebatado' Manu. De hecho, si conquistara el bote escalaría otro peldaño más en la historia del concurso, al proclamarse como el concursante más veterano en conseguirlo.

El psicólogo lo celebraba con gran emoción y unas sentidas palabras. «De todas las posibles cosas que pensé vivir en 'Pasapalabra', esa no estaba en mi sueño y me he tenido que despertar para seguir soñando», manifestaba. Además, agradecía el apoyo y soporte recibido. Sobre todo a su abuela Sandra, con quien veía el programa cada tarde.

Y con toda probabilidad, no será el único acontecimiento histórico que se vivirá en 'Pasapalabra' en el mes de octubre. Tras proclamarse la pareja más longeva del espacio presentado por Roberto Leal, Manu y Rosa siguen peleando por un bote que a fecha de publicación de este artículo se eleva a 2.266.000 euros. Salvo que alguno de los dos caiga antes en la 'Silla Azul' o complete las 25 definiciones del 'Rosco', solo falta que el premio acumule 100.000 euros ya para que iguale al que se embolsó Rafa, 2.176.000 euros, el más alto de la historia. Otra página más que está a punto de escribirse en el libro de 'Pasapalabra'.