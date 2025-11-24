Preguntan a Juan del Val a qué partido votará en las próximas elecciones y su respuesta coincide con la de muchos españoles: «Tengo claro a quien no»

Juan del Val siempre se ha situado en el foco mediático. El tertuliano de 'El Hormiguero' nunca ha dudado en expresar lo que piensa sobre los temas de actualidad. Y es que es de esos profesionales que no se muerde la lengua a ... la hora de hablar de política o cuestiones sociales.

Ahora, después de alzarse con el Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera. Una historia de amor', el periodista ha concendido varias entrevistas en las que ha dejado declaraciones que no han pasado desapercibidas.

Eso mismo es lo que ha ocurrido en el podcast 'Ac2ality'. Durante la charla, Juan del Val ha dicho lo que opina sobre el Gobierno actual. «Cuando digo que lo mejor, ahora mismo, sería votar al PP, me cuesta la vida porque el ser de izquierdas es un sentimiento que yo he mamado. Sin embargo, esto no debe ser el Madrid-Barça. Tienes que estudiar lo que está sucediendo. Puedes analizar a Pedro Sánchez y ver qué ha hecho y te puede gustar o no. Yo soy del Madrid y Messi es el mejor futbolista del mundo, ya está», comenta.

Al hilo de la conversación, le han preguntado al comunicador a quién votó en las pasadas elecciones y a qué partido va a votar en los próximos comicios. Juan del Val ha sido claro y su respuesta coincide con la de muchos españoles.

Preguntan a Juan del Val a quién votó en las pasadas elecciones

«¿A quién votaste en las pasadas elecciones?». Esta es la pregunta que le han hecho a Juan del Val en el podcast 'Ac2ality' y ha respondido de manera sincera. «No voté, aunque siempre he votado. No me acuerdo del porqué», declara.

En este sentido, el escritor ha explicado que, como periodista, a veces intenta ser «más imparcial» a la hora de valorar.

Preguntan a Juan del Val a qué partido votará en las próximas elecciones

Juan del Val ha asegurado que en las próximas elecciones sí votará y ha dado más detalles sobre a quién irá dirigida su papeleta. «Tengo claro a quien no: ni a sánchez ni a Vox», sostiene.

Eso sí, en la charla ha reconocido cuál es su ideología. «Yo siempre he sido un poquito más radical de izquierdas», sentencia.