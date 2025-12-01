Ferraz frena la investigación a Francisco Salazar al desaparecer las dos denuncias internas por presunto acoso sexual

El PSOE ha puesto un dique a la investigación existente por presunto acoso sexual sobre Francisco Salazar que dilapidaron su nombramiento como adjunto a la Secretaría de Organización del partido tras haber sido apartado Santos Cerdán el pasado verano. Salazar, cuya contratación en ... el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) está siendo investigada por la UCO, fue repescado por Pedro Sánchez para servirle como asesor en el tramo final de legislatura a través de la consultoría que ha montado junto con el ex jefe de gabinete del presidente del Gobierno Iván Redondo.

Es decir, Sánchez rescató la figura de uno de sus más estrechos colaboradores pese a las acusaciones internas de su partido de comportamientos misóginos, y durante estos meses interrumpió las investigaciones para aclarar lo ocurrido. Por el canal interno del PSOE llegaron dos denuncias, que han sido eliminadas en las últimas semanas. El propio Salazar solicitó hace apenas pocos días su baja como afiliado -coincidiendo con la información publicada por ABC sobre el registro de la UCO en el Ayuntamiento de Dos Hermanas-, y eso interrumpió el proceso de indagación de lo ocurrido, pese a que ahora vuelve a trabajar de forma externa para el presidente del Gobierno.

La portavoz socialista Montse Mínguez, nada más conocerse la noticia del frenazo a la investigación en Ferraz, ha señalado que todavía no ha finalizado la investigación interna contra el exdirigente socialista sevillano y ha asegurado que seguirán hasta el final aunque ya no sea militante del PSOE. «Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado no supone el fin del procedimiento», ha explicado en una rueda de prensa desde la sede socialista.

Mínguez ha tratado de justificar la falta de avances en estos meses señalando que «las denuncias anónimas tienen su especial dificultad», aunque ha asegurado que el PSOE está «comprometido con todas las mujeres militantes» que utilicen el canal de denuncias. Estos hechos suponen un golpe directo en la línea de flotación del partido, ya que derriba la bandera del feminismo que enarbolan los socialistas.

Por eso, la portavoz ha tratado de contener la falta de diligencia en Ferraz con el asunto Salazar defendiendo que el PSOE es el primer partido que ha implantado un protocolo sobre acoso que se aprobó el pasado mes de mayo y se empezó a aplicar hace solo unos meses, en julio y permite denuncias anónimas. «Somos pioneros», ha recalcado.

Asimismo, sostiene que se trata de un proceso garantista que cumple con la protección del anonimato de las denunciantes, y por tanto da «tranquilidad» a las mujeres que quieren hacer uso de ese protocolo. «Estamos trabajando en ello, el proceso continúa independientemente de la pérdida de condición de afiliado, hasta llegar a su fin», ha insistido. En todo caso, al tratarse de un protocolo que ha entrado en vigor recientemente, Mínguez ha dejado la puerta abierta a revisar los protocolos. «Todo lo que se pueda mejorar lo mejoraremos», ha indicado.

El PP pide una explicación «urgente y detallada»

Por su parte, el PP de Sevilla ha reclamado al PSOE que dirige a nivel regional Javier Fernández una explicación «urgente y detallada» ante la información publicada sobre la desaparición en el canal interno del propio partido, de varias denuncias presentadas a través de este medio por presunto acoso sexual contra el asesor de Pedro Sánchez Francisco Salazar.

Para el secretario general del PP de Sevilla, Agustín Aguilera, lo que ha salido a la luz «es sencillamente inaceptable y el PSOE tiene la obligación de explicar de inmediato por qué han desaparecido denuncias internas de presunto acoso sexual y qué medidas, si es que se tomaron, se activaron para garantizar la seguridad de las presuntas víctimas», asevera.

Al hilo de todo ello, Aguilera expresa que «los hechos conocidos exigen máxima transparencia» y reclama que el PSOE «deje de mirar hacia otro lado y abra una investigación independiente, transparente y con todas las garantías, porque las presuntas víctimas merecen respeto, amparo y verdad, no silencios ni maniobras internas para proteger a nadie», sentenciaba.