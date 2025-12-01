Suscríbete a
Ferraz frena la investigación a Francisco Salazar al desaparecer las dos denuncias internas por presunto acoso sexual

El PP demanda una explicación «urgente y detallada» por la opacidad del PSOE tanto a nivel regional como nacional

La portavoz socialista dice que el expediente seguirá abierto tras haber sido dado de baja como afiliado, aunque no constan las reclamaciones en el canal interno

La UCO investiga a un asesor de Sánchez por cobrar del Ayuntamiento de Dos Hermanas mientras trabajaba en Ferraz

El socialista Francisco Salazar, en una foto de archivo
El socialista Francisco Salazar, en una foto de archivo PSOE
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

El PSOE ha puesto un dique a la investigación existente por presunto acoso sexual sobre Francisco Salazar que dilapidaron su nombramiento como adjunto a la Secretaría de Organización del partido tras haber sido apartado Santos Cerdán el pasado verano. Salazar, cuya contratación en ... el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) está siendo investigada por la UCO, fue repescado por Pedro Sánchez para servirle como asesor en el tramo final de legislatura a través de la consultoría que ha montado junto con el ex jefe de gabinete del presidente del Gobierno Iván Redondo.

