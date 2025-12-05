Suscríbete a
ABC Premium

El programa de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana señala a «las mujeres» del PSOE por lo hecho con los casos de acoso: «Me parece terrorífico»

«Me escandaliza», apuntó rotunda la presentadora del matinal de Telecinco durante su contundente crítica

José Pablo López, tras la retirada de RTVE de Eurovisión: «No es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos»

Revolución en Eurovisión: España cumple su amenaza y no irá al festival por la presencia de Israel

Ana Rosa Quintana se ha mostrado rotunda en 'El programa de Ana Rosa' con los casos de acoso del PSOE.
Ana Rosa Quintana se ha mostrado rotunda en 'El programa de Ana Rosa' con los casos de acoso del PSOE. Telecinco
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Gobierno tiene otro frente abierto con las denuncias por acoso que asaltan a las figuras de Francisco Salazar y Antonio Navarro en Torremolinos (Málaga). Así, Ana Rosa Quintana no ha dejado pasar la oportunidad de criticar contundentemente estos hechos que acorralan al PSOE. ... De hecho, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) no se ha mordido la lengua para sentenciar con tan solo una palabra al Ejecutivo y, de paso, señalar «a las mujeres» del Partido Socialista por lo hecho ante estos casos de acoso sexual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app