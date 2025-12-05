Ana Rosa Quintana señala a «las mujeres» del PSOE por lo hecho con los casos de acoso: «Me parece terrorífico»

El Gobierno tiene otro frente abierto con las denuncias por acoso que asaltan a las figuras de Francisco Salazar y Antonio Navarro en Torremolinos (Málaga). Así, Ana Rosa Quintana no ha dejado pasar la oportunidad de criticar contundentemente estos hechos que acorralan al PSOE. ... De hecho, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) no se ha mordido la lengua para sentenciar con tan solo una palabra al Ejecutivo y, de paso, señalar «a las mujeres» del Partido Socialista por lo hecho ante estos casos de acoso sexual.

'El programa de Ana Rosa' comenzaba con la presentadora 'atizando' directa al Gobierno. «La Carlota se enrolla que te cagas. Te voy a meter ficha. ¿Siempre has tenido ese escote? Qué buen culo te hacen ese pantalón. ¿Has dormido poco porque has tenido relaciones esta noche? Estamos ante el Gobierno más machirulo de la historia», sentenciaba nada más comenzar su editorial Ana Rosa Quintana que solo necesitaba el término «machirulo» para 'disparar' al Ejecutivo'.

Una palabra que no solo utilizó en su editorial, sino que ya en la tertulia política, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' volvió a utilizar. «De cualquier manera, a mí los machirulos protegiéndose entre ellos pues es un horror, pues cuando tú te declaras un partido progresista y feminista», señalaba Ana Rosa Quintana que seguidamente ponía el foco en un sector concreto del PSOE. «Pero las mujeres mirando para otro lado, me parece que es terrorífico», señalaba sin rodeos la presentadora del matinal de Telecinco que continuaba con el asunto de los casos de acoso sexual que acorralaban al PSOE.

«Y que vamos a ver, el problema es Koldo, Ábalos, Tito Berni, Salazar, mucha gente», recapitulaba Ana Rosa Quintana. «Dice Ábalos que Sánchez también hace comentarios machistas... Es que, me imagino que en este momento Torremolinos está dividido, pero es que es uno más», indicaba indignada la comunicadora que ponía fin a su intervención de manera contundente. «A mí lo que me escandaliza de verdad es que Sánchez haya seguido teniendo relación con Salazar y me escandaliza que las mujeres que tenían responsabilidad no han hecho caso, han mirado para otro lado y no han investigado y no han sido solidarias con las denunciantes», sentenciaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.