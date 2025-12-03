Suscríbete a
ABC Premium

El programa de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana señala sin rodeos el 'talón de Aquiles' de Pedro Sánchez: «Es su punto más débil»

La presentadora del matinal desveló una de las flaquezas del presidente del Gobierno

Ana Rosa, letal con Pedro Sánchez tras su entrevista en RTVE: «Bajada de pantalones como yo he visto pocas»

Ana Rosa Quintana ha señalado sin rodeos desde 'El programa de Ana Rosa' el «punto débil» de Pedro Sánchez.
Ana Rosa Quintana ha señalado sin rodeos desde 'El programa de Ana Rosa' el «punto débil» de Pedro Sánchez. Telecinco
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Que Ana Rosa Quintana es uno de los grandes azotes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo saben todos los telespectadores. Así, no hay día que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) no arremeta o critique al jefe del Ejecutivo. ... Una buena muestra de ello se ha podido ver este miércoles, cuando nada más arrancar el matinal, la comunicadora se pronunciaba de forma demoledora sobre la entrevista ofrecida del líder socialista a Gemma Nierga en RTVE. Una letal crítica que no ha sido la única mención al mandatario, ya que también Ana Rosa ha ido más allá al decir alto y claro cuál es el «punto débil» de Pedro Sánchez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app