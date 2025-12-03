Ana Rosa Quintana señala sin rodeos el 'talón de Aquiles' de Pedro Sánchez: «Es su punto más débil»

Que Ana Rosa Quintana es uno de los grandes azotes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo saben todos los telespectadores. Así, no hay día que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) no arremeta o critique al jefe del Ejecutivo. ... Una buena muestra de ello se ha podido ver este miércoles, cuando nada más arrancar el matinal, la comunicadora se pronunciaba de forma demoledora sobre la entrevista ofrecida del líder socialista a Gemma Nierga en RTVE. Una letal crítica que no ha sido la única mención al mandatario, ya que también Ana Rosa ha ido más allá al decir alto y claro cuál es el «punto débil» de Pedro Sánchez.

'El programa de Ana Rosa' comenzaba con Ana Rosa Quintana 'atizando' al presidente del Gobierno en su editorial. Un feroz ataque que proseguía en la mesa de tertulia política, cuando la presentadora volvía a opinar sin rodeos sobre la entrevista que Pedro Sánchez había ofrecido a Gemma Nierga.

El matinal de Telecinco avanzaba en su emisión y cuando llegaron a 'El aperitivo', la sección más distendida de 'El programa de Ana Rosa', la política volvió a colarse, esta vez, poniendo el foco en la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, puesto que presuntamente en un acto había estando recalcando que era la mujer del presidente del Gobierno.

Los colaboradores del espacio ofrecieron sus distintos puntos de vista y cuando ya parecía que la conversación iba a terminar, Ana Rosa Quintana irrumpió para dejar claro cuál era el talón de Aquiles de Pedro Sánchez. «A ver, yo creo que ahora en este momento, todo lo que está contando Ábalos y lo que está contando Koldo relacionado con Begoña Gómez es porque saben que es el punto más débil del presidente», señalaba sin titubeos la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.