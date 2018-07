Un comensal de «First Dates» a su pareja: «Es la pregunta más rara que me han hecho nunca»

Actualizado 04/07/2018 a las 22:30

«First Dates» se acerca ya a las 680 noches emitiendo desde su restaurante del amor. A Carlos Sobera parece que no se le acaban nunca los solteros con ganas de enamorarse ante las cámaras, y Cuatro ha encontrado un auténtico filón de audiencia en este dating show tan peculiar.

Para esta noche de miércoles llegó antes que nadie Paco, un madrileño en la cuarentena que trabaja como portero en un conocido local de la noche madrileña y canta boleros en el mismo bar. A cenar con él se sentó Rosy, una andaluza de 41 años que lo primero que dijo antes las cámaras de «First Dates» fue que ella «jamás me tiraría un pedo delante de un hombre, bajo ningún concepto. Fíjate que puedo ser cerda en otras cosas pero para eso no». Respecto a su estilo, dijo «no considerarse ni pija ni choni. Soy una persona normal a la que le gusta ir arreglada, pero pija no soy porque soy una trabajadora humilde».

Nada más empezar la cena ya se dieron cuenta de la primera de sus coincidencias: ninguno de los dos bebe alcohol pese a trabajar de noche. Ese pequeño gesto ya dejaba notar la similitud entre ambos, que fue en aumento a medida que iban avanzando en la cita. Salvando las distancias, Paco y Rosy habían tenido unas existencias casi paralelas, y prácticamente buscaban lo mismo en una pareja.

Cuando llevaban un buen rato hablando se sinceraron y los dos confesaron tener una buena impresión del otro. En ese momento, a Rosy se le cayó la bebida en el escote y se puse a limpiarse, ante lo que Paco respondió diciendo, entre risas, «no me pongas nervioso, ¿estás intentando ponerme nervioso?». Ella se tomó a buenas el comentario, y replicó comentando que «ya sé que son muy grandes, no he podido dejármelas en la mesilla. Todo esto es corriente». «Pues me voy a hacer electricista», fue la respuesta de Paco.

Para la segunda cena de la noche llegó primero Alejandro, un canario de 19 años que estudia en Madrid Matemáticas y Economía. Fue muy sincero a la hora de exponer el motivo por el que había recabado en el plató de «First Dates»: «Estábamos en mi residencia viendo el programa y un veterano dijo, "a ver, ¿qué novato se atreve a ir al programa?" Y yo, el gracioso, me apunté».

Su pareja fue Lorena una chica de 18 años que vive en Guadalajara y a quien no le cuesta reconocer que «me considera a mí misma guapa». A primera vista los dos jóvenes se cayeron bien y tuvieron una conversación distentida. Tanta confianza llegó a haber entre ellos que Lorena se atrevió a preguntarle, sin venir a cuenta, si se depilaba las cejas. Muertos los dos de risa, Alejandro aseguró que «es la pregunta más rara que me han hecho en mi vida. Ya sé que soy de cejas pobladas, pero la pregunta no es muy lógica...». Ella no se contentó con la respuesta: «¿Pero al menos me dejarías hacerte las cejas?». Al canario no le quedó más que ceder: «Pues sí, te dejaría».

Al final, Alejandro quiso tener una segunda cita «pero como amigos, porque eso de que sea tan celosa no me gusta». La respuesta de Lorena fue idéntica, y ambos quedaron en volver a verse como amigos.